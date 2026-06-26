Украина ожидает дополнительных решений по ПВО на саммите НАТО в Анкаре, - Сибига

В ходе саммита НАТО в Анкаре (Турция) Украина рассчитывает на принятие дополнительных решений по укреплению украинской противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время общения с представителями СМИ.

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Договоренности на саммите G7

"Реализация идет. Президент Зеленский договорился во время саммита G7 во Франции с партнерами о дальнейших шагах именно по закрытию украинского неба, по укреплению воздушного щита. И здесь есть договоренности об укреплении наших возможностей перед зимой", — отметил Сибига в отношении того, идет ли реализация договоренностей, достигнутых президентом на саммите G7.

Глава МИД отметил, что не будет называть цифры и страны из соображений безопасности, но заверил, что "эти договоренности достигнуты".

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Усиление ПВО

"Мы ожидаем дополнительных решений в ходе саммита НАТО в Анкаре. Уже в эти дни несколько стран объявили о дополнительных пакетах помощи. И наши партнеры также понимают, что нас ждет очередная сложная зима, а одним из элементов преодоления этой зимы, одним из элементов укрепления наших переговорных позиций является усиление нашей ПВО, но не только поставки", — сообщил Сибига.

По его словам, Украина сейчас поднимает вопрос о наращивании потенциала по производству систем на территории Украины

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"И диалог по этому поводу, обсуждение, перешло в более практическую плоскость. Об этом я тоже могу вам сказать так, с политико-дипломатической точки зрения. Речь, безусловно, идет о расширении масштабов наших национальных возможностей, наших национальных программ, нашей системы, о которой неоднократно говорил президент Зеленский, так называемой системы противовоздушной обороны стратегического значения с противоракетными свойствами", – пояснил Сибига.

Министр отметил, что для ускорения этого процесса необходимы определенные элементы, которыми располагают партнеры. По словам Сибиги, эти договоренности также достигнуты.

"И мы понимаем и временные рамки, если подвести итоги, и объемы, и, что важно, мы надеемся, что это будет поставлено до зимы", – добавил он.

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Саммит НАТО в Анкаре