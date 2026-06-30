США запевнили союзників у готовності захищати країни Балтії від загроз, - Reuters

Сполучені Штати запевнили, що й надалі підтримуватимуть європейських союзників у захисті країн Балтії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це стало відомо з матеріалу Reuters.

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Нове командування НАТО представили в Естонії

Командувач сухопутних сил НАТО в Європі Кріс Донаг'ю виступив на церемонії в естонському місті Валга, де представили нове командування Альянсу військами в країнах Балтії.

"Ви готові робити більше і підкріплювати слова справами, і Сполучені Штати будуть поруч із вами. Саме так і будується стримування: не словами з трибуни, а солдатами, чиї черевики загрузли в багнюці", – сказав Донаг'ю.

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Альянс змінює систему управління військами в регіоні

Досі війська НАТО в Литві, Латвії, Естонії та на півночі Польщі перебували під командуванням єдиного багатонаціонального штабу, розташованого в польському місті Щецин.

Створення другої зони командування дозволить Альянсу розмістити більше військ у країнах Балтії.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що зміна системи командування є свідченням готовності НАТО захищати територію всіх держав-членів.

"Це наочний і переконливий прояв єдності та готовності НАТО, а також нашої колективної рішучості захищати кожен дюйм території союзників", – наголосив Пісторіус.

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