Ознак підготовки нападу РФ на Балтію немає, загроза диверсій - висока, - Міноборони Литви

Наразі ознак того, що Росія готується до повномасштабного вторгнення у країни Балтії, немає. Водночас загроза диверсій залишається високою, повідомили у Міноборони Литви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

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Що відомо?

"Наразі немає жодних ознак підготовки Росією великомасштабного військового нападу на країни Балтії, але рівень загрози диверсії (підпалу чи інших дій проти критично важливої ​​інфраструктури на території Литви) залишається високим", - зазначили там..

Раніше The Guardian із посиланням на джерела повідомляла, що Росія готує можливу "провокацію" проти країн Балтії чи Польщі.

Водночас міністерство заявляє, що подібні повідомлення спрямовані на ескалацію ситуації у країнах Балтії.

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"Другий департамент оперативних служб відстежує дедалі більше повідомлень про поширення Росією необґрунтованої інформації щодо нібито надання країнами Балтії повітряного простору та території для військових дій України проти Росії", - пояснили там.

Ця риторика, вважають у Литві, також є спробою відвернути увагу від невдач Росії на фронті та вплинути на рішучість союзників України надати Україні військову підтримку.

"Ми постійно відстежуємо ситуацію та інформуємо осіб, які ухвалюють рішення", - підсумували там.

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