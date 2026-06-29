Признаков подготовки нападения РФ на Прибалтику нет, угроза диверсий - высокая, - Минобороны Литвы

На данный момент признаков того, что Россия готовится к полномасштабному вторжению в страны Балтии, нет. В то же время угроза диверсий остается высокой, сообщили в Минобороны Литвы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

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Что известно?

"На данный момент нет никаких признаков подготовки Россией крупномасштабного военного нападения на страны Балтии, но уровень угрозы диверсии (поджога или других действий против критически важной инфраструктуры на территории Литвы) остается высоким", - отметили там.

Ранее The Guardian со ссылкой на источники сообщала, что Россия готовит возможную "провокацию" против стран Балтии или Польши.

В то же время министерство заявляет, что подобные сообщения направлены на эскалацию ситуации в странах Балтии.

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"Второй департамент оперативных служб отслеживает все больше сообщений о распространении Россией необоснованной информации о якобы предоставлении странами Балтии воздушного пространства и территории для военных действий Украины против России", - пояснили там.

Эта риторика, как считают в Литве, также является попыткой отвлечь внимание от неудач России на фронте и повлиять на решимость союзников Украины оказать ей военную поддержку.

"Мы постоянно отслеживаем ситуацию и информируем лиц, принимающих решения", - подытожили там.

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