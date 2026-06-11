Генерал из Германии Фройдинг предупредил, что РФ может напасть на НАТО до конца 2029 года
В Берлине полагают, что Россия способна напасть на страну-члена НАТО уже к концу 2029 года. Именно поэтому Германия наращивает производство оружия.
Об этом заявил главнокомандующий немецкой армией Кристиан Фройдинг, цитирует издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
Угроза со стороны РФ
По словам генерала, среди всех стран-членов НАТО существует широкий консенсус относительно того, что Россия сможет начать вторжение в одну из стран-союзниц до конца этого десятилетия, однако "это может произойти и раньше".
Фройдинг также сказал, что Германия уже "многое сделала" для ускорения закупок оружия и улучшила отечественное производство.
Подготовка Германии
В то же время немецкий генерал предупредил, что Берлин не может полагаться только на долгосрочные программы вооружения, на которые могут уйти годы подготовки.
"Скорость сейчас имеет решающее значение […] Мы, как немецкая армия, должны ежедневно совершенствовать наши возможности для проведения "битвы сегодня вечером", - резюмировал он.
- Напомним, ранее военная разведка Великобритании и аналитические центры стран Альянса пришли к выводу, что Россия в перспективе до 2030 года может быть полностью способна осуществить прямое вооруженное нападение на государства-члены НАТО.
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