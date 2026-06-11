РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10297 посетителей онлайн
Новости Наступление россии на страні НАТО Германия готовится к нападению России
805 10

Генерал из Германии Фройдинг предупредил, что РФ может напасть на НАТО до конца 2029 года

Германия, Фройдинг

В Берлине полагают, что Россия способна напасть на страну-члена НАТО уже к концу 2029 года. Именно поэтому Германия наращивает производство оружия.

Об этом заявил главнокомандующий немецкой армией Кристиан Фройдинг, цитирует издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Угроза со стороны РФ

По словам генерала, среди всех стран-членов НАТО существует широкий консенсус относительно того, что Россия сможет начать вторжение в одну из стран-союзниц до конца этого десятилетия, однако "это может произойти и раньше".

Фройдинг также сказал, что Германия уже "многое сделала" для ускорения закупок оружия и улучшила отечественное производство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США будут защищать европейских союзников по НАТО, - Рютте

Подготовка Германии

В то же время немецкий генерал предупредил, что Берлин не может полагаться только на долгосрочные программы вооружения, на которые могут уйти годы подготовки.

"Скорость сейчас имеет решающее значение […] Мы, как немецкая армия, должны ежедневно совершенствовать наши возможности для проведения "битвы сегодня вечером", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон пересматривает соглашение по Tomahawk для Германии: в США боятся эскалации с РФ, - Politico

  • Напомним, ранее военная разведка Великобритании и аналитические центры стран Альянса пришли к выводу, что Россия в перспективе до 2030 года может быть полностью способна осуществить прямое вооруженное нападение на государства-члены НАТО.

Автор: 

Германия (7551) НАТО (10677) россия (97884)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
То давайте нам більше зброї, бажано долекобійної..руїни напасти не зможуть..
показать весь комментарий
11.06.2026 17:03 Ответить
+2
Для этого москве сначала придется решить с Украиной, иначе пупок треснет. Но в целом генерал молодец, кудахтующих политиков как-то надо подстегивать.
показать весь комментарий
11.06.2026 16:53 Ответить
+2
Путіну вже сьогодні сниться, що він бомбить, складає житлові багатоповерхівки в Німеччині і не тільки в Німеччині.
показать весь комментарий
11.06.2026 16:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для этого москве сначала придется решить с Украиной, иначе пупок треснет. Но в целом генерал молодец, кудахтующих политиков как-то надо подстегивать.
показать весь комментарий
11.06.2026 16:53 Ответить
Путіну вже сьогодні сниться, що він бомбить, складає житлові багатоповерхівки в Німеччині і не тільки в Німеччині.
показать весь комментарий
11.06.2026 16:57 Ответить
То давайте нам більше зброї, бажано долекобійної..руїни напасти не зможуть..
показать весь комментарий
11.06.2026 17:03 Ответить
нехай бистріш нападає , може хоч тоді до них дойде що кацапстан не повинен існувати як держава
показать весь комментарий
11.06.2026 17:05 Ответить
Правильно, що генерали лякають свої уряди і народи, що ніби нападе росія. Буде щось робитися для оборони. А росія вже ні на кого нападати не буде, не вважайте її такою сильною. Її сила в брехні і залякуванні тих, х о їх боїться.
показать весь комментарий
11.06.2026 17:05 Ответить
Впевнений що жодної можливості вести війну з Європю в ********** немає. Вони можуть лише застосувати ядерку і здохнути трохи пізніше за європейців. Ну от як ви собі уявляєте щоб країна з 1,5% світового ВВП і населенням в 80 мільйонів почала війну з усім світом? Кацапів тоді просто ампутують з планети як ракову пухлину. Важко уявити що ті мудаки, які посилають своїх підданих загарбувати ще і ще, хочуть загинути самі в якомусь смердючому бункері.
показать весь комментарий
11.06.2026 17:13 Ответить
Ванги
показать весь комментарий
11.06.2026 17:36 Ответить
Немецкий генерал. Уже смешно. Потом еще и фото увидел.
показать весь комментарий
11.06.2026 17:52 Ответить
Для этого надо иметь общую границу.
показать весь комментарий
11.06.2026 17:54 Ответить
Почему в этой Европе дебил на дебиле.
показать весь комментарий
11.06.2026 17:58 Ответить
 
 