Генерал из Германии Фройдинг предупредил, что РФ может напасть на НАТО до конца 2029 года

В Берлине полагают, что Россия способна напасть на страну-члена НАТО уже к концу 2029 года. Именно поэтому Германия наращивает производство оружия.

Об этом заявил главнокомандующий немецкой армией Кристиан Фройдинг, цитирует издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

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Угроза со стороны РФ

По словам генерала, среди всех стран-членов НАТО существует широкий консенсус относительно того, что Россия сможет начать вторжение в одну из стран-союзниц до конца этого десятилетия, однако "это может произойти и раньше".

Фройдинг также сказал, что Германия уже "многое сделала" для ускорения закупок оружия и улучшила отечественное производство.

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Подготовка Германии

В то же время немецкий генерал предупредил, что Берлин не может полагаться только на долгосрочные программы вооружения, на которые могут уйти годы подготовки.

"Скорость сейчас имеет решающее значение […] Мы, как немецкая армия, должны ежедневно совершенствовать наши возможности для проведения "битвы сегодня вечером", - резюмировал он.

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