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Новости Планы Германии по вооружению Германия готовится к нападению России
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Пентагон пересматривает соглашение относительно Tomahawk для Германии: в США боятся эскалации с РФ, - Politico

США могут отменить поставки Tomahawk Германии на фоне угрозы со стороны России

Пентагон, по всей видимости, не будет выполнять договоренность о поставках Германии крылатых ракет "Томагавк". В Вашингтоне опасаются, что размещение такого вооружения в центре Европы Россия может расценить как шаг к эскалации конфликта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на европейских и американских чиновников.

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Опасения эскалации и дефицит вооружений

По словам источников издания, американская сторона считает, что появление высокоточных ракет большой дальности в Германии может спровоцировать ответ со стороны Москвы. В то же время отказ от соглашения будет означать фактический пересмотр договоренностей, достигнутых еще при администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Дополнительным фактором является сокращение запасов американского вооружения. Во время недавних боевых действий на Ближнем Востоке США израсходовали значительное количество ракет Tomahawk и Patriot, а их восстановление потребует длительного времени.

"Американцы сейчас сами не имеют их в достаточном количестве", - заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

США пересматривают свою роль в безопасности Европы

Возможный отказ от передачи Tomahawk рассматривается как часть более широкого пересмотра американского военного присутствия на европейском континенте. В частности, США уже объявили о намерении сократить количество истребителей, беспилотников и морских подразделений в Европе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США израсходовали более 1000 ракет Tomahawk и до 2000 ракет ПВО с начала войны в Иране, – WSJ

Кроме того, ранее Пентагон отменил планы по развертыванию около пяти тысяч американских военнослужащих в Германии, что вызвало беспокойство среди европейских союзников.

В Министерстве обороны США подчеркивают, что союзники должны взять на себя большую ответственность за обеспечение обычной обороны Европы.

Между тем министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Берлин подал официальный запрос на приобретение Tomahawk еще полтора года назад, однако до сих пор не получил окончательного ответа от Вашингтона.

"Честно говоря, учитывая нынешнее положение дел в мире, я не питаю больших надежд", - отметил Писториус.

На фоне этого Германия продолжает выражать обеспокоенность из-за усиления российского ракетного потенциала. В частности, Москва разместила в Калининградской области ракеты "Искандер", а в Беларуси - ракеты средней дальности "Орешник", тогда как у Берлина нет аналогичных систем сдерживания.

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Автор: 

Германия (7540) США (29521) Томагавк (81)
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Топ комментарии
+7
Німеччина має унікальний історичний шанс відновити військову міць
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05.06.2026 06:56 Ответить
+5
побудують ще одну &бальну залу біля жовтого дому... може, американському впк варто все ж знайти людину, яка не прогулювала тренування в тирі...
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05.06.2026 07:01 Ответить
+5
зеленський, може продавати німцям "Фламінго"! Fraer Pont, зробив 3000 ракет, а використали 5, залишилось-дофуя...
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05.06.2026 07:06 Ответить
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Пофуй на Tomahawk і Patriot. Парасольку давай!
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05.06.2026 06:43 Ответить
У нас будуть рожеві пелікани, в жопу ті томахавки
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05.06.2026 08:49 Ответить
Відмова від продажу "Томагавків" означає звертання торгівлі американською зброєю, з Європою. Тому Європа почне розроблять свої системи озброєнь. Але, коли вони будуть розроблені, то потреба в американській зброї відпаде, і Західна Європа вже не повернеться до її закупок... Що тоді робитиме американський ВПК? І що робитиме Білий Дім? Бо впадуть доходи, і щезне один з важелів впливу на Європу...
Колись Шарль де Голль наполягав саме на самостійності у виготовленні зброї, країнами НАТО. Американці приклали максимум зусиль, щоб цьому завадить... Але "розумні прагматики", у США, зараз, вже закінчилися...
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05.06.2026 06:54 Ответить
*згортання* торгівлі
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05.06.2026 06:58 Ответить
побудують ще одну &бальну залу біля жовтого дому... може, американському впк варто все ж знайти людину, яка не прогулювала тренування в тирі...
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05.06.2026 07:01 Ответить
Німеччина має унікальний історичний шанс відновити військову міць
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05.06.2026 06:56 Ответить
Третього разу недостатньо, двічі мала військову міць...
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05.06.2026 08:11 Ответить
Скінчилися Томагавки. Йдіть у Пакистану просите, або у Хезболли. А краще налякайте кацапів фанерними макетами Таурус.
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05.06.2026 06:58 Ответить
Німеччина разом із європейськими партнерами активно розробляє власні аналоги американських крилатих ракет Tomahawk.
У травні 2026 року німецький концерн Rheinmetall оголосив про створення спільного підприємства з аерокосмічною компанією Destinus.
Розробляється дешевий аналог Tomahawk - ракета-дрон із турбореактивним двигуном, автономною навігацією на базі ШІ та дальністю до 2000 км. Вона нестиме бойову частину масою 250 кг.
Виробництво планують зробити тристороннім. Інженерна база та серійний випуск розгорнуті в Нідерландах, фінальна інтеграція для Бундесверу відбуватиметься в Німеччині, а Україна залучена до розробки, тестування та виготовлення ключових компонентів. Серійний випуск планують розпочати наприкінці 2026 або на початку 2027 року.
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05.06.2026 07:01 Ответить
Британсько-німецька гіперзвукова ракета (Програма Trinity House).
Тристоронній комітет прискорив створення малопомітної далекобійної зброї з дальністю понад 2000 км.
Проєкт передбачає створення цілої родини крилатих та гіперзвукових ракет, які спочатку будуть наземного базування, а згодом - повітряного та морського. Очікуваний час надходження на озброєння - 2030-ті роки.
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05.06.2026 07:09 Ответить
Це не Вова таке сказав? Бо я відосіки не дивлюсь.
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05.06.2026 07:11 Ответить
Німеччина має надзвичайно потужний військово-промисловий комплекс і всі необхідні технології для виробництва ******** ракетної зброї.
Німецька компанія MBDA Deutschland спільно зі шведською Saab Bofors Dynamics розробила та виробляє далекобійні крилаті ракети Taurus KEPD 350.
Країна самостійно виготовляє ключові компоненти, включаючи навігаційні системи, корпуси та бойові частини (наприклад, тандемну боєголовку MEPHISTO).

Німецькі оборонні гіганти (як-от Rheinmetall та Diehl Defense) розробляють системи ППО, ракети класу "повітря-повітря" (IRIS-T) та інтегрують західні цифрові системи керування вогнем.
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05.06.2026 07:36 Ответить
Німеччина має все необхідне навіть для того, щоб дуже швидко стати ядерною державою (при наявності політичного бажання).
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05.06.2026 08:06 Ответить
Сцикуни довбані!
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05.06.2026 07:05 Ответить
зеленський, може продавати німцям "Фламінго"! Fraer Pont, зробив 3000 ракет, а використали 5, залишилось-дофуя...
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05.06.2026 07:06 Ответить
Фламінги вже пройдений етап. Зараз на підході балістика та перехоплювачі для ПРО.
Відосік вже показали.
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05.06.2026 07:14 Ответить
Трамп забоявся?
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05.06.2026 07:15 Ответить
США бояться ескалації якого конфлікту? Якщо того, що в Україні, то він вже давно перебуває на тій стадії, що ескалювати далі вже нікуди (це ж не якісь спорадичні перестрілки через кордон, а повноцінна широкомасштабна війна)!
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05.06.2026 08:04 Ответить
 
 