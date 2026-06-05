Пентагон пересматривает соглашение относительно Tomahawk для Германии: в США боятся эскалации с РФ, - Politico

Пентагон, по всей видимости, не будет выполнять договоренность о поставках Германии крылатых ракет "Томагавк". В Вашингтоне опасаются, что размещение такого вооружения в центре Европы Россия может расценить как шаг к эскалации конфликта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на европейских и американских чиновников.

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Опасения эскалации и дефицит вооружений

По словам источников издания, американская сторона считает, что появление высокоточных ракет большой дальности в Германии может спровоцировать ответ со стороны Москвы. В то же время отказ от соглашения будет означать фактический пересмотр договоренностей, достигнутых еще при администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Дополнительным фактором является сокращение запасов американского вооружения. Во время недавних боевых действий на Ближнем Востоке США израсходовали значительное количество ракет Tomahawk и Patriot, а их восстановление потребует длительного времени.

"Американцы сейчас сами не имеют их в достаточном количестве", - заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

США пересматривают свою роль в безопасности Европы

Возможный отказ от передачи Tomahawk рассматривается как часть более широкого пересмотра американского военного присутствия на европейском континенте. В частности, США уже объявили о намерении сократить количество истребителей, беспилотников и морских подразделений в Европе.

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Кроме того, ранее Пентагон отменил планы по развертыванию около пяти тысяч американских военнослужащих в Германии, что вызвало беспокойство среди европейских союзников.

В Министерстве обороны США подчеркивают, что союзники должны взять на себя большую ответственность за обеспечение обычной обороны Европы.

Между тем министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Берлин подал официальный запрос на приобретение Tomahawk еще полтора года назад, однако до сих пор не получил окончательного ответа от Вашингтона.

"Честно говоря, учитывая нынешнее положение дел в мире, я не питаю больших надежд", - отметил Писториус.

На фоне этого Германия продолжает выражать обеспокоенность из-за усиления российского ракетного потенциала. В частности, Москва разместила в Калининградской области ракеты "Искандер", а в Беларуси - ракеты средней дальности "Орешник", тогда как у Берлина нет аналогичных систем сдерживания.

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