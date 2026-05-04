Депутат Бундестага Кизеветтер предлагает создавать с Украиной альтернативу Tomahawk
Депутат Бундестага от оппозиционной партии ХДС Родерих Кизеветтер призвал к совместной разработке украинско-европейских ракет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Подробности
Комментируя отказ США от размещения крылатых ракет Tomahawk в Германии, он назвал это "огромной ошибкой".
Кизеветтер предупредил, что отсутствие американских средств средней дальности для противодействия ядерной угрозе со стороны России напрямую влияет на безопасность Европы.
Поэтому в качестве выхода из ситуации депутат предлагает Европе срочно разработать собственную альтернативу американским системам.
"Выход заключается в том, чтобы разработать нечто подобное совместно с Украиной, чтобы к 2030 году такие системы уже были в наличии", — подчеркнул он.
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп заявил о намерении сократить американское военное присутствие в Германии, отметив, что реальные масштабы изменений могут быть больше, чем предварительно объявленные цифры.
- Пентагон подтверждал планы по выводу около 5 тысяч военных в течение года. В то же время американский президент намекал на дальнейший пересмотр глобального размещения войск США в Европе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Європа надала 300 ярдів євро грошима і озброєннями на боротьбу з вашими орками. І продовжує допомагати.
Якби " не допомогали", то твоя захарова і слов'йов не верещали б кажен день, про " Європу, яка підтримує київський режим і заважає Трумпу принудити Україну до капітуляції."
Німеччина- 55 ярдів за 22- 26
Англія- 25 ярдів
Франція- 32 ярда.
міндічі вам продадуть десяток другий макетів за пару лярдів євро )
у нас і фірма є, файр поінт, котру конкуренти і кегебе хочуть опорочити.
арт-об'єкт просто захмарної цінності