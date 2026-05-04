Депутат Бундестага Кизеветтер предлагает создавать с Украиной альтернативу Tomahawk

Германия предлагает производить совместно с Украиной альтернативу "Томагавку"

Депутат Бундестага от оппозиционной партии ХДС Родерих Кизеветтер призвал к совместной разработке украинско-европейских ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Подробности

Комментируя отказ США от размещения крылатых ракет Tomahawk в Германии, он назвал это "огромной ошибкой".

Кизеветтер предупредил, что отсутствие американских средств средней дальности для противодействия ядерной угрозе со стороны России напрямую влияет на безопасность Европы.

Поэтому в качестве выхода из ситуации депутат предлагает Европе срочно разработать собственную альтернативу американским системам.

"Выход заключается в том, чтобы разработать нечто подобное совместно с Украиной, чтобы к 2030 году такие системы уже были в наличии", — подчеркнул он.

Читайте: Мерц не видит угрозы в выводе части американского контингента из Германии

Что предшествовало?

  • Ранее Дональд Трамп заявил о намерении сократить американское военное присутствие в Германии, отметив, что реальные масштабы изменений могут быть больше, чем предварительно объявленные цифры.
  • Пентагон подтверждал планы по выводу около 5 тысяч военных в течение года. В то же время американский президент намекал на дальнейший пересмотр глобального размещения войск США в Европе.

Читайте также: США израсходовали более 1000 ракет Tomahawk и до 2000 ракет ПВО с начала войны в Иране, — WSJ

Топ комментарии
Только гроши квартальщикам не давайте.
04.05.2026 13:19 Ответить
все вірно!
у нас і фірма є, файр поінт, котру конкуренти і кегебе хочуть опорочити.

04.05.2026 13:30 Ответить
Ну по началу потрібно перестать квасить Таурус , а помогати коли потрібно а не тоді коли собі припиче в одне місце.
04.05.2026 13:20 Ответить
То що не дали Таурус- погано, але це не означає, що непотрібно розробляти ракету середньої дальності,
04.05.2026 14:15 Ответить
Ніхто і не говорив що не потрібно розробляти. Мова іде про те що в найтяжчу годину навали росіян не дати допомогу . Це як людині що тоне сказати що в неї дома е мотузка а її ще потрібно взяти при цьому спитавши дозволу , а вона пока ще побарахтається. Англія і Франція дали не злякавшись. Меркель з ГДР , а Мерц нада подивитись откуда він. Бо ГДР вплинула на свідомість .
04.05.2026 16:18 Ответить
Не бреши, вологодський.
Європа надала 300 ярдів євро грошима і озброєннями на боротьбу з вашими орками. І продовжує допомагати.
Якби " не допомогали", то твоя захарова і слов'йов не верещали б кажен день, про " Європу, яка підтримує київський режим і заважає Трумпу принудити Україну до капітуляції."
04.05.2026 18:20 Ответить
Як усі ******* не вдаючи в подробності висвітлювати своє бачення питання. Мова шла і йде про ракети , читайте подробно і змістовно.Про допомогу це вже друге питання. як допомогала Германія і в якому обьємі знаємо.Почитайте з яких матеріалів почалася допомога. Ярлики вішати потрібно змістовно і виважено.Я ж не кажу хто під дроново ракетним обстрілом , а хто сидить на лаврах і на дотації Європи . Можимо поговорити і про це.
04.05.2026 19:15 Ответить
Запиши собі десь, вологодський,
Німеччина- 55 ярдів за 22- 26
Англія- 25 ярдів
Франція- 32 ярда.
04.05.2026 18:23 Ответить
у нас є кращий варіант - макети фламінгів

міндічі вам продадуть десяток другий макетів за пару лярдів євро )
04.05.2026 13:20 Ответить
все вірно!
у нас і фірма є, файр поінт, котру конкуренти і кегебе хочуть опорочити.

04.05.2026 13:30 Ответить
На фото арт-об'єкт сумнівної цінності. А збоку, певно, два арт-маляри
04.05.2026 13:40 Ответить
не такої вже й сумнівної цінності )) .311 млрд )

арт-об'єкт просто захмарної цінності
04.05.2026 13:43 Ответить
Я ж про вічне - про мистецтво. Гроші - то прах земний
04.05.2026 13:49 Ответить
то треба писати сумнівної культурної цінності )
04.05.2026 13:51 Ответить
І обов'язково СЕО Міндіча.
04.05.2026 13:31 Ответить
Непогана пропозиція. Варто задіювати.
04.05.2026 13:33 Ответить
Це вже цікаво. Невже руда потвора нарешти розбудила немців?
04.05.2026 13:46 Ответить
Звичайно що розбудила. Настільки образилася на Мерца, що навіть пообіцяла свій контингент вивести та томагавки позабирати з баз. А також з Іспанії та Італії. Ця руда потвора тільки про власне его думає, воно себе богом уявило, критику чути не вміє і не хоче. Уся Європа нарешті почала прокидатися, коли зрозуміла, що рудий підар семимільними кроками розвалює нато та й взагалі мировий устрій. Згадую одного чоловіка, за якого дуже прикро, що він на декілька сантиметрів промахнувся.
04.05.2026 14:15 Ответить
Так же Таурус? Чи нема? Нікчеми, без США ні на що не придатні.
04.05.2026 13:55 Ответить
Власники "Фраєр-пойнт" вже потирають спітнілі рученята.
04.05.2026 14:34 Ответить
Жаль что эта прекрасная идея не пришла в голову немцам за четыре года до того как Трампон решил томагавки забрать. Даже не забрать, а просто заикнулся об этом. А тут ещё рыжего критикуют. Может благодаря ему Европа наконец поумнеет и проснеться. Но это не точно
04.05.2026 14:35 Ответить
 
 