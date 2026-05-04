Депутат Бундестага Кизеветтер предлагает создавать с Украиной альтернативу Tomahawk

Депутат Бундестага от оппозиционной партии ХДС Родерих Кизеветтер призвал к совместной разработке украинско-европейских ракет.

Комментируя отказ США от размещения крылатых ракет Tomahawk в Германии, он назвал это "огромной ошибкой".

Кизеветтер предупредил, что отсутствие американских средств средней дальности для противодействия ядерной угрозе со стороны России напрямую влияет на безопасность Европы.

Поэтому в качестве выхода из ситуации депутат предлагает Европе срочно разработать собственную альтернативу американским системам.

"Выход заключается в том, чтобы разработать нечто подобное совместно с Украиной, чтобы к 2030 году такие системы уже были в наличии", — подчеркнул он.

Что предшествовало?

Ранее Дональд Трамп заявил о намерении сократить американское военное присутствие в Германии, отметив, что реальные масштабы изменений могут быть больше, чем предварительно объявленные цифры.

Пентагон подтверждал планы по выводу около 5 тысяч военных в течение года. В то же время американский президент намекал на дальнейший пересмотр глобального размещения войск США в Европе.

