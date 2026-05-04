Депутат Бундестагу Кізеветтер пропонує створювати з Україною альтернативу Tomahawk

Німеччина пропонує виготовляти з Україною альтернативу Томагавк

Депутат Бундестагу від опозиційної партії ХДС Родеріх Кізеветтер закликав до спільної розробки українсько-європейських ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Подробиці

Коментуючи відмову США від розміщення крилатих ракет Tomahawk у Німеччині він назвав це "величезною помилкою".

Кізеветтер застеріг, що брак американських засобів середньої дальності для протидії ядерній загрозі з боку Росії безпосередньо впливає на безпеку Європи.

Тож як вихід із ситуації депутат пропонує Європі терміново розробити власну альтернативу американським системам.

"Вихід полягає в тому, щоб розробити щось подібне спільно з Україною, щоб до 2030 року такі системи вже були в наявності", - наголосив він.

Читайте: Мерц не бачить загрози у виведенні частини американського контингенту з Німеччини

Що передувало?

  • Раніше Дональд Трамп заявив про намір скоротити американську військову присутність у Німеччині, зазначивши, що реальні масштаби змін можуть бути більшими, ніж попередньо оголошені цифри.
  • Пентагон підтверджував плани щодо виведення близько 5 тисяч військових протягом року. Водночас американський президент натякав на подальше переглядання глобального розміщення військ США в Європі.

Також читайте: США витратили понад 1000 ракет Tomahawk і до 2000 ракет ППО з початку війни в Ірані, - WSJ

Німеччина (8005) ракети (4389) Томагавк (81)
Топ коментарі
Только гроши квартальщикам не давайте.
04.05.2026 13:19 Відповісти
все вірно!
у нас і фірма є, файр поінт, котру конкуренти і кегебе хочуть опорочити.

04.05.2026 13:30 Відповісти
Ну по началу потрібно перестать квасить Таурус , а помогати коли потрібно а не тоді коли собі припиче в одне місце.
04.05.2026 13:20 Відповісти
То що не дали Таурус- погано, але це не означає, що непотрібно розробляти ракету середньої дальності,
04.05.2026 14:15 Відповісти
Ніхто і не говорив що не потрібно розробляти. Мова іде про те що в найтяжчу годину навали росіян не дати допомогу . Це як людині що тоне сказати що в неї дома е мотузка а її ще потрібно взяти при цьому спитавши дозволу , а вона пока ще побарахтається. Англія і Франція дали не злякавшись. Меркель з ГДР , а Мерц нада подивитись откуда він. Бо ГДР вплинула на свідомість .
04.05.2026 16:18 Відповісти
Не бреши, вологодський.
Європа надала 300 ярдів євро грошима і озброєннями на боротьбу з вашими орками. І продовжує допомагати.
Якби " не допомогали", то твоя захарова і слов'йов не верещали б кажен день, про " Європу, яка підтримує київський режим і заважає Трумпу принудити Україну до капітуляції."
04.05.2026 18:20 Відповісти
Як усі ******* не вдаючи в подробності висвітлювати своє бачення питання. Мова шла і йде про ракети , читайте подробно і змістовно.Про допомогу це вже друге питання. як допомогала Германія і в якому обьємі знаємо.Почитайте з яких матеріалів почалася допомога. Ярлики вішати потрібно змістовно і виважено.Я ж не кажу хто під дроново ракетним обстрілом , а хто сидить на лаврах і на дотації Європи . Можимо поговорити і про це.
04.05.2026 19:15 Відповісти
Запиши собі десь, вологодський,
Німеччина- 55 ярдів за 22- 26
Англія- 25 ярдів
Франція- 32 ярда.
04.05.2026 18:23 Відповісти
у нас є кращий варіант - макети фламінгів

міндічі вам продадуть десяток другий макетів за пару лярдів євро )
04.05.2026 13:20 Відповісти
все вірно!
у нас і фірма є, файр поінт, котру конкуренти і кегебе хочуть опорочити.

04.05.2026 13:30 Відповісти
На фото арт-об'єкт сумнівної цінності. А збоку, певно, два арт-маляри
04.05.2026 13:40 Відповісти
не такої вже й сумнівної цінності )) .311 млрд )

арт-об'єкт просто захмарної цінності
04.05.2026 13:43 Відповісти
Я ж про вічне - про мистецтво. Гроші - то прах земний
04.05.2026 13:49 Відповісти
то треба писати сумнівної культурної цінності )
04.05.2026 13:51 Відповісти
І обов'язково СЕО Міндіча.
04.05.2026 13:31 Відповісти
Непогана пропозиція. Варто задіювати.
04.05.2026 13:33 Відповісти
Це вже цікаво. Невже руда потвора нарешти розбудила немців?
04.05.2026 13:46 Відповісти
Звичайно що розбудила. Настільки образилася на Мерца, що навіть пообіцяла свій контингент вивести та томагавки позабирати з баз. А також з Іспанії та Італії. Ця руда потвора тільки про власне его думає, воно себе богом уявило, критику чути не вміє і не хоче. Уся Європа нарешті почала прокидатися, коли зрозуміла, що рудий підар семимільними кроками розвалює нато та й взагалі мировий устрій. Згадую одного чоловіка, за якого дуже прикро, що він на декілька сантиметрів промахнувся.
04.05.2026 14:15 Відповісти
Так же Таурус? Чи нема? Нікчеми, без США ні на що не придатні.
04.05.2026 13:55 Відповісти
Власники "Фраєр-пойнт" вже потирають спітнілі рученята.
04.05.2026 14:34 Відповісти
Жаль что эта прекрасная идея не пришла в голову немцам за четыре года до того как Трампон решил томагавки забрать. Даже не забрать, а просто заикнулся об этом. А тут ещё рыжего критикуют. Может благодаря ему Европа наконец поумнеет и проснеться. Но это не точно
04.05.2026 14:35 Відповісти
 
 