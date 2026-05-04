Депутат Бундестагу Кізеветтер пропонує створювати з Україною альтернативу Tomahawk
Депутат Бундестагу від опозиційної партії ХДС Родеріх Кізеветтер закликав до спільної розробки українсько-європейських ракет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Коментуючи відмову США від розміщення крилатих ракет Tomahawk у Німеччині він назвав це "величезною помилкою".
Кізеветтер застеріг, що брак американських засобів середньої дальності для протидії ядерній загрозі з боку Росії безпосередньо впливає на безпеку Європи.
Тож як вихід із ситуації депутат пропонує Європі терміново розробити власну альтернативу американським системам.
"Вихід полягає в тому, щоб розробити щось подібне спільно з Україною, щоб до 2030 року такі системи вже були в наявності", - наголосив він.
Що передувало?
- Раніше Дональд Трамп заявив про намір скоротити американську військову присутність у Німеччині, зазначивши, що реальні масштаби змін можуть бути більшими, ніж попередньо оголошені цифри.
- Пентагон підтверджував плани щодо виведення близько 5 тисяч військових протягом року. Водночас американський президент натякав на подальше переглядання глобального розміщення військ США в Європі.
Європа надала 300 ярдів євро грошима і озброєннями на боротьбу з вашими орками. І продовжує допомагати.
Якби " не допомогали", то твоя захарова і слов'йов не верещали б кажен день, про " Європу, яка підтримує київський режим і заважає Трумпу принудити Україну до капітуляції."
Німеччина- 55 ярдів за 22- 26
Англія- 25 ярдів
Франція- 32 ярда.
