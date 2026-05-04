Депутат Бундестагу Кізеветтер пропонує створювати з Україною альтернативу Tomahawk

Депутат Бундестагу від опозиційної партії ХДС Родеріх Кізеветтер закликав до спільної розробки українсько-європейських ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Подробиці

Коментуючи відмову США від розміщення крилатих ракет Tomahawk у Німеччині він назвав це "величезною помилкою".

Кізеветтер застеріг, що брак американських засобів середньої дальності для протидії ядерній загрозі з боку Росії безпосередньо впливає на безпеку Європи.

Тож як вихід із ситуації депутат пропонує Європі терміново розробити власну альтернативу американським системам.

"Вихід полягає в тому, щоб розробити щось подібне спільно з Україною, щоб до 2030 року такі системи вже були в наявності", - наголосив він.

Що передувало?

Раніше Дональд Трамп заявив про намір скоротити американську військову присутність у Німеччині, зазначивши, що реальні масштаби змін можуть бути більшими, ніж попередньо оголошені цифри.

Пентагон підтверджував плани щодо виведення близько 5 тисяч військових протягом року. Водночас американський президент натякав на подальше переглядання глобального розміщення військ США в Європі.

