Пентагон переглядає угоду щодо Tomahawk для Німеччини: у США бояться ескалації з РФ, - Politico

Пентагон, імовірно, не реалізує домовленість про постачання Німеччині крилатих ракет Tomahawk. У Вашингтоні побоюються, що розміщення такого озброєння в центрі Європи Росія може сприйняти як крок до ескалації конфлікту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico з посиланням на європейських та американських посадовців.

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Побоювання ескалації та дефіцит озброєнь

За словами джерел видання, американська сторона вважає, що поява високоточних ракет великої дальності в Німеччині може спровокувати відповідь з боку Москви. Водночас відмова від угоди означатиме фактичний перегляд домовленостей, досягнутих ще за адміністрації колишнього президента США Джо Байдена.

Додатковим фактором є скорочення запасів американського озброєння. Під час нещодавніх бойових дій на Близькому Сході США витратили значну кількість ракет Tomahawk і Patriot, а їхнє відновлення потребуватиме тривалого часу.

"Американці зараз самі не мають їх у достатній кількості", – заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

США переглядають свою роль у безпеці Європи

Можлива відмова від передачі Tomahawk розглядається як частина ширшого перегляду американської військової присутності на європейському континенті. Зокрема, США вже оголосили про намір скоротити кількість винищувачів, безпілотників і морських підрозділів у Європі.

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Крім того, раніше Пентагон скасував плани щодо розгортання близько п'яти тисяч американських військовослужбовців у Німеччині, що викликало занепокоєння серед європейських союзників.

У Міністерстві оборони США наголошують, що союзники повинні взяти на себе більшу відповідальність за забезпечення звичайної оборони Європи.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Берлін подав офіційний запит на придбання Tomahawk ще півтора року тому, однак досі не отримав остаточної відповіді від Вашингтона.

"Чесно кажучи, з огляду на нинішній стан світу, я не маю великих надій", – зазначив Пісторіус.

На тлі цього Німеччина продовжує висловлювати занепокоєння через посилення російського ракетного потенціалу. Зокрема, Москва розмістила в Калінінградській області ракети "Іскандер", а в Білорусі — ракети середньої дальності "Орешник", тоді як Берлін не має аналогічних систем стримування.

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