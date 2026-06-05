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Новини Плани Німеччини щодо переозброєння Німеччина готується до нападу Росії
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Пентагон переглядає угоду щодо Tomahawk для Німеччини: у США бояться ескалації з РФ, - Politico

США можуть скасувати постачання Tomahawk Німеччині на тлі загрози з боку Росії

Пентагон, імовірно, не реалізує домовленість про постачання Німеччині крилатих ракет Tomahawk. У Вашингтоні побоюються, що розміщення такого озброєння в центрі Європи Росія може сприйняти як крок до ескалації конфлікту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico з посиланням на європейських та американських посадовців.

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Побоювання ескалації та дефіцит озброєнь

За словами джерел видання, американська сторона вважає, що поява високоточних ракет великої дальності в Німеччині може спровокувати відповідь з боку Москви. Водночас відмова від угоди означатиме фактичний перегляд домовленостей, досягнутих ще за адміністрації колишнього президента США Джо Байдена.

Додатковим фактором є скорочення запасів американського озброєння. Під час нещодавніх бойових дій на Близькому Сході США витратили значну кількість ракет Tomahawk і Patriot, а їхнє відновлення потребуватиме тривалого часу.

"Американці зараз самі не мають їх у достатній кількості", – заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

США переглядають свою роль у безпеці Європи

Можлива відмова від передачі Tomahawk розглядається як частина ширшого перегляду американської військової присутності на європейському континенті. Зокрема, США вже оголосили про намір скоротити кількість винищувачів, безпілотників і морських підрозділів у Європі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США витратили понад 1000 ракет Tomahawk і до 2000 ракет ППО з початку війни в Ірані, - WSJ

Крім того, раніше Пентагон скасував плани щодо розгортання близько п'яти тисяч американських військовослужбовців у Німеччині, що викликало занепокоєння серед європейських союзників.

У Міністерстві оборони США наголошують, що союзники повинні взяти на себе більшу відповідальність за забезпечення звичайної оборони Європи.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Берлін подав офіційний запит на придбання Tomahawk ще півтора року тому, однак досі не отримав остаточної відповіді від Вашингтона.

"Чесно кажучи, з огляду на нинішній стан світу, я не маю великих надій", – зазначив Пісторіус.

На тлі цього Німеччина продовжує висловлювати занепокоєння через посилення російського ракетного потенціалу. Зокрема, Москва розмістила в Калінінградській області ракети "Іскандер", а в Білорусі — ракети середньої дальності "Орешник", тоді як Берлін не має аналогічних систем стримування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Депутат Бундестагу Кізеветтер пропонує створювати з Україною альтернативу Tomahawk

Автор: 

Німеччина (8063) США (26698) Томагавк (83)
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Топ коментарі
+5
побудують ще одну &бальну залу біля жовтого дому... може, американському впк варто все ж знайти людину, яка не прогулювала тренування в тирі...
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05.06.2026 07:01 Відповісти
+4
Німеччина має унікальний історичний шанс відновити військову міць
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05.06.2026 06:56 Відповісти
+3
зеленський, може продавати німцям "Фламінго"! Fraer Pont, зробив 3000 ракет, а використали 5, залишилось-дофуя...
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05.06.2026 07:06 Відповісти
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Пофуй на Tomahawk і Patriot. Парасольку давай!
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05.06.2026 06:43 Відповісти
Відмова від продажу "Томагавків" означає звертання торгівлі американською зброєю, з Європою. Тому Європа почне розроблять свої системи озброєнь. Але, коли вони будуть розроблені, то потреба в американській зброї відпаде, і Західна Європа вже не повернеться до її закупок... Що тоді робитиме американський ВПК? І що робитиме Білий Дім? Бо впадуть доходи, і щезне один з важелів впливу на Європу...
Колись Шарль де Голль наполягав саме на самостійності у виготовленні зброї, країнами НАТО. Американці приклали максимум зусиль, щоб цьому завадить... Але "розумні прагматики", у США, зараз, вже закінчилися...
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05.06.2026 06:54 Відповісти
*згортання* торгівлі
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05.06.2026 06:58 Відповісти
побудують ще одну &бальну залу біля жовтого дому... може, американському впк варто все ж знайти людину, яка не прогулювала тренування в тирі...
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05.06.2026 07:01 Відповісти
Німеччина має унікальний історичний шанс відновити військову міць
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05.06.2026 06:56 Відповісти
Скінчилися Томагавки. Йдіть у Пакистану просите, або у Хезболли. А краще налякайте кацапів фанерними макетами Таурус.
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05.06.2026 06:58 Відповісти
Німеччина разом із європейськими партнерами активно розробляє власні аналоги американських крилатих ракет Tomahawk.
У травні 2026 року німецький концерн Rheinmetall оголосив про створення спільного підприємства з аерокосмічною компанією Destinus.
Розробляється дешевий аналог Tomahawk - ракета-дрон із турбореактивним двигуном, автономною навігацією на базі ШІ та дальністю до 2000 км. Вона нестиме бойову частину масою 250 кг.
Виробництво планують зробити тристороннім. Інженерна база та серійний випуск розгорнуті в Нідерландах, фінальна інтеграція для Бундесверу відбуватиметься в Німеччині, а Україна залучена до розробки, тестування та виготовлення ключових компонентів. Серійний випуск планують розпочати наприкінці 2026 або на початку 2027 року.
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05.06.2026 07:01 Відповісти
Британсько-німецька гіперзвукова ракета (Програма Trinity House).
Тристоронній комітет прискорив створення малопомітної далекобійної зброї з дальністю понад 2000 км.
Проєкт передбачає створення цілої родини крилатих та гіперзвукових ракет, які спочатку будуть наземного базування, а згодом - повітряного та морського. Очікуваний час надходження на озброєння - 2030-ті роки.
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05.06.2026 07:09 Відповісти
Це не Вова таке сказав? Бо я відосіки не дивлюсь.
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05.06.2026 07:11 Відповісти
Німеччина має надзвичайно потужний військово-промисловий комплекс і всі необхідні технології для виробництва ******** ракетної зброї.
Німецька компанія MBDA Deutschland спільно зі шведською Saab Bofors Dynamics розробила та виробляє далекобійні крилаті ракети Taurus KEPD 350.
Країна самостійно виготовляє ключові компоненти, включаючи навігаційні системи, корпуси та бойові частини (наприклад, тандемну боєголовку MEPHISTO).

Німецькі оборонні гіганти (як-от Rheinmetall та Diehl Defense) розробляють системи ППО, ракети класу "повітря-повітря" (IRIS-T) та інтегрують західні цифрові системи керування вогнем.
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05.06.2026 07:36 Відповісти
Сцикуни довбані!
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05.06.2026 07:05 Відповісти
зеленський, може продавати німцям "Фламінго"! Fraer Pont, зробив 3000 ракет, а використали 5, залишилось-дофуя...
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05.06.2026 07:06 Відповісти
Фламінги вже пройдений етап. Зараз на підході балістика та перехоплювачі для ПРО.
Відосік вже показали.
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05.06.2026 07:14 Відповісти
Трамп забоявся?
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05.06.2026 07:15 Відповісти
 
 