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Новини Наступ Росії на країни НАТО Німеччина готується до нападу Росії
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Німецький генерал Фройдінг попередив, що РФ може напасти на НАТО до кінця 2029 року

німеччина,фройдінг

У Берліні очікують, що Росія здатна напасти на країну-члена НАТО вже до кінця 2029 року. Саме тому Німеччина нарощує своє виробництво зброї.

Про це заявив головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг, цитує видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

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Загроза з боку РФ

За словами генерала, серед усіх країн-членів НАТО існує широкий консенсус щодо того, що Росія зможе розпочати вторгнення до одного із союзників до кінця цього десятиліття року, проте "це може статися і раніше".

Фройдінг також сказав, що Німеччина уже "багато зробила" для прискорення закупівель зброї та покращив вітчизняне виробництво.

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Підготовка Німеччини

Водночас німецький генерал застеріг, що Берлін не може покладатися лише на довгострокові програми озброєння, на які можуть піти роки підготовки.

"Швидкість зараз має вирішальне значення […] Ми, як німецька армія, повинні щодня вдосконалювати наші можливості для проведення "битви сьогодні ввечері"", - резюмував він.

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  • Нагадаємо, раніше військова розвідка Великої Британії та аналітичні центри країн Альянсу дійшли висновку, що Росія у перспективі до 2030 року може бути повністю здатна здійснити прямий збройний напад на держави-члени НАТО.

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Німеччина (8077) НАТО (7232) росія (70404)
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Топ коментарі
+3
То давайте нам більше зброї, бажано долекобійної..руїни напасти не зможуть..
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11.06.2026 17:03 Відповісти
+2
Для этого москве сначала придется решить с Украиной, иначе пупок треснет. Но в целом генерал молодец, кудахтующих политиков как-то надо подстегивать.
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11.06.2026 16:53 Відповісти
+2
Путіну вже сьогодні сниться, що він бомбить, складає житлові багатоповерхівки в Німеччині і не тільки в Німеччині.
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11.06.2026 16:57 Відповісти
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Для этого москве сначала придется решить с Украиной, иначе пупок треснет. Но в целом генерал молодец, кудахтующих политиков как-то надо подстегивать.
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11.06.2026 16:53 Відповісти
Путіну вже сьогодні сниться, що він бомбить, складає житлові багатоповерхівки в Німеччині і не тільки в Німеччині.
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11.06.2026 16:57 Відповісти
То давайте нам більше зброї, бажано долекобійної..руїни напасти не зможуть..
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11.06.2026 17:03 Відповісти
нехай бистріш нападає , може хоч тоді до них дойде що кацапстан не повинен існувати як держава
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11.06.2026 17:05 Відповісти
Правильно, що генерали лякають свої уряди і народи, що ніби нападе росія. Буде щось робитися для оборони. А росія вже ні на кого нападати не буде, не вважайте її такою сильною. Її сила в брехні і залякуванні тих, х о їх боїться.
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11.06.2026 17:05 Відповісти
Впевнений що жодної можливості вести війну з Європю в ********** немає. Вони можуть лише застосувати ядерку і здохнути трохи пізніше за європейців. Ну от як ви собі уявляєте щоб країна з 1,5% світового ВВП і населенням в 80 мільйонів почала війну з усім світом? Кацапів тоді просто ампутують з планети як ракову пухлину. Важко уявити що ті мудаки, які посилають своїх підданих загарбувати ще і ще, хочуть загинути самі в якомусь смердючому бункері.
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11.06.2026 17:13 Відповісти
Ванги
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11.06.2026 17:36 Відповісти
Немецкий генерал. Уже смешно. Потом еще и фото увидел.
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11.06.2026 17:52 Відповісти
Для этого надо иметь общую границу.
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11.06.2026 17:54 Відповісти
Почему в этой Европе дебил на дебиле.
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11.06.2026 17:58 Відповісти
 
 