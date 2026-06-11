Німецький генерал Фройдінг попередив, що РФ може напасти на НАТО до кінця 2029 року

У Берліні очікують, що Росія здатна напасти на країну-члена НАТО вже до кінця 2029 року. Саме тому Німеччина нарощує своє виробництво зброї.

Про це заявив головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг, цитує видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

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Загроза з боку РФ

За словами генерала, серед усіх країн-членів НАТО існує широкий консенсус щодо того, що Росія зможе розпочати вторгнення до одного із союзників до кінця цього десятиліття року, проте "це може статися і раніше".

Фройдінг також сказав, що Німеччина уже "багато зробила" для прискорення закупівель зброї та покращив вітчизняне виробництво.

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Підготовка Німеччини

Водночас німецький генерал застеріг, що Берлін не може покладатися лише на довгострокові програми озброєння, на які можуть піти роки підготовки.

"Швидкість зараз має вирішальне значення […] Ми, як німецька армія, повинні щодня вдосконалювати наші можливості для проведення "битви сьогодні ввечері"", - резюмував він.

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