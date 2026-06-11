Німецький генерал Фройдінг попередив, що РФ може напасти на НАТО до кінця 2029 року
У Берліні очікують, що Росія здатна напасти на країну-члена НАТО вже до кінця 2029 року. Саме тому Німеччина нарощує своє виробництво зброї.
Про це заявив головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг, цитує видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Загроза з боку РФ
За словами генерала, серед усіх країн-членів НАТО існує широкий консенсус щодо того, що Росія зможе розпочати вторгнення до одного із союзників до кінця цього десятиліття року, проте "це може статися і раніше".
Фройдінг також сказав, що Німеччина уже "багато зробила" для прискорення закупівель зброї та покращив вітчизняне виробництво.
Підготовка Німеччини
Водночас німецький генерал застеріг, що Берлін не може покладатися лише на довгострокові програми озброєння, на які можуть піти роки підготовки.
"Швидкість зараз має вирішальне значення […] Ми, як німецька армія, повинні щодня вдосконалювати наші можливості для проведення "битви сьогодні ввечері"", - резюмував він.
- Нагадаємо, раніше військова розвідка Великої Британії та аналітичні центри країн Альянсу дійшли висновку, що Росія у перспективі до 2030 року може бути повністю здатна здійснити прямий збройний напад на держави-члени НАТО.
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