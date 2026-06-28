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РФ может использовать "зеленых человечков" для провокаций в странах Балтии, - глава разведки Польши Шота

Польская разведка предупреждает о новых коварных сценариях Кремля

Польская разведка рассматривает сценарии провокаций со стороны России в отношении стран Балтии, в частности с участием так называемых "зеленых человечков".

Об этом в интервью газете Rzeczpospolita заявил глава Агентства разведки Польши (AW) Павел Шота, сообщает Цензор.НЕТ.

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Возможные провокации РФ в странах Балтии 

Шота считает, что реальная и непосредственная военная угроза для Польши исходит прежде всего со стороны России. По его мнению, Москва воспринимает Польшу и страны восточного фланга НАТО как препятствие в реализации имперских целей.

"Видя, что происходит в Украине, как сейчас у России не получается война, появляется дополнительный повод для беспокойства, что Москва может и дальше эскалировать конфликт", — сказал он.

Он отметил, что Польша рассматривает сценарии провокаций со стороны России в отношении стран Балтии, в частности действия с участием так называемых "зеленых человечков".

"Россия систематически сдвигает "красные линии", проверяя реакцию НАТО. Цена таких провокаций для Москвы невысока, а Альянс реагирует преимущественно политически, что подталкивает к дальнейшей эскалации", — заявил глава Агентства разведки Польши.

Шота также сказал, что война стала для Путина огромным унижением, отметив, что российские спецслужбы и армия допустили ошибку в расчетах, надеясь на быструю победу.

"Поэтому мы имеем дело с непредсказуемостью со стороны России", — сказал Шота.

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О зависимости Беларуси от РФ 

Кроме того, он выразил обеспокоенность растущей зависимостью Беларуси от Москвы. В частности, Шота обратил внимание на создание в стране инфраструктуры для размещения систем, способных нести ядерное оружие, в том числе комплекса "Орешник", а также на проведение ядерных учений.

Глава Агентства разведки добавил, что Польша не останется пассивной в отношении агрессивных действий России и Беларуси.

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Польша (9209) Балтия (419) провокация (1435) россия (98090)
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Топ комментарии
+6
Загроза з кацапії але виходить їм Україна спокою не дає. Єще польска не згінела но то таке.
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28.06.2026 17:30 Ответить
+6
а ви їх білими орлами !
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28.06.2026 17:42 Ответить
+4
Кацапе весь польський уряд приземлили назавжди у 2010 під смоленськом, без будь-яких камуфляжів. Поляки втерлися і досі лише носа у дупі тримають.
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28.06.2026 18:04 Ответить

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