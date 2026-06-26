РФ может прибегнуть к провокациям против стран Балтии и Польши, - The Guardian

Две страны на восточном фланге НАТО заявили о признаках подготовки Россией возможных провокаций против стран Балтии или Польши, которые могут быть направлены на проверку единства Альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian со ссылкой на западные источники.

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По их данным, речь идет не о полномасштабном нападении, а об ограниченных действиях в рамках гибридной войны.

Риск провокаций и "сигналов давления"

"Мы видим признаки того, что Россия готовит военные провокации против стран Балтии или Польши", - отметили в латвийской разведке.

В ведомстве предполагают, что такие действия могут включать использование ракет, беспилотников или других средств для давления на Запад с целью ослабления поддержки Украины.

Также отмечается, что Кремль может пытаться повлиять на политические решения НАТО посредством демонстративных, но ограниченных действий.

Гибридные сценарии вместо прямого вторжения

Западные аналитики считают, что у России пока нет ресурсов для открытия нового фронта против НАТО, однако она может прибегнуть к:

кибератаки

диверсий

воздушных инцидентов с беспилотниками

атак на критическую инфраструктуру

Эксперты также отмечают, что подобные действия уже фиксировались в предыдущие годы в странах Европы.

The Guardian также приводит слова высокопоставленного политического источника из другой страны-члена НАТО:

"Мы получаем разведывательную информацию, свидетельствующую о том, что Владимир Путин планирует определенные действия против стран Балтии".

В материале отмечается, что Кремль может пойти на такой шаг из-за все более сложной ситуации в войне против Украины. Украинские удары на большие расстояния по территории РФ, рост экономического давления и отсутствие стратегических успехов на фронте подталкивают Москву к поиску других способов давления на Запад. Одним из таких сценариев может стать управляемая провокация против восточного фланга НАТО, рассчитанная прежде всего на политический эффект, а не на масштабные боевые действия.

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