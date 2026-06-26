РФ може вдатися до провокацій проти Балтії і Польщі, - The Guardian

Дві країни на східному фланзі НАТО заявили про ознаки підготовки Росією можливих провокацій проти держав Балтії або Польщі, які можуть бути спрямовані на перевірку єдності Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian із посиланням на західні джерела.

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За їхніми даними, йдеться не про повномасштабний напад, а про обмежені дії в межах гібридної війни.

Ризик провокацій і "сигналів тиску"

"Ми бачимо ознаки того, що Росія готує військові провокації проти країн Балтії чи Польщі", - зазначили у латвійській розвідці.

У відомстві припускають, що такі дії можуть включати використання ракет, безпілотників або інших засобів для тиску на Захід із метою зменшення підтримки України.

Також наголошується, що Кремль може намагатися вплинути на політичні рішення НАТО через демонстративні, але обмежені дії.

Гібридні сценарії замість прямого вторгнення

Західні аналітики вважають, що Росія наразі не має ресурсів для відкриття нового фронту проти НАТО, однак може вдатися до:

кібератак

диверсій

повітряних інцидентів із безпілотниками

атак на критичну інфраструктуру

Експерти також зазначають, що подібні дії вже фіксувалися в попередні роки у країнах Європи.

The Guardian також наводить слова високопоставленого політичного джерела з іншої країни-члена НАТО:

"Ми отримуємо розвідувальну інформацію, яка свідчить, що Володимир Путін планує певні дії проти країн Балтії".

У матеріалі зазначається, що Кремль може піти на такий крок через дедалі складнішу ситуацію у війні проти України. Українські далекобійні удари по території РФ, зростання економічного тиску та відсутність стратегічних успіхів на фронті підштовхують Москву до пошуку інших способів тиску на Захід. Одним із таких сценаріїв може стати керована провокація проти східного флангу НАТО, розрахована насамперед на політичний ефект, а не на масштабні бойові дії.

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