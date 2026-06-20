Хибні надії та страх: Путін розколює Захід за допомогою двох пасток, - Цахкна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що російський диктатор Володимир Путін використовує дві пастки для розколу Заходу: пропонує хибні надії та поширює страх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС Естонії.

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Як зазначається, 19–20 червня Цахкна відвідав Німеччину, де зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Йоганом Вадефулем, виступив з програмною промовою на Кільській конференції з питань безпеки та взяв участь у панельній дискусії, присвяченій європейській безпеці та стримуванню.

Дві пастки РФ

"Протягом багатьох років Путін неодноразово підживлював у Заходу надію на те, що його агресія закінчиться. У це вірили після вторгнення Росії до Грузії, після анексії Криму у 2014 році і знову після укладення Мінських угод. На жаль, ця надія завжди виявлялася марною", – назвав Цахкна першу пастку Путіна.

Другою пасткою, зауважив глава МЗС Естонії, є страх.

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"Росія намагається залякати Захід погрозами ескалації. Ми не повинні потрапити в жодну з цих пасток", – наголосив він.

Європа має посилювати тиск на РФ

За словами Цахкни, Європа не повинна вважати, що російська агресія закінчиться лише завдяки діалогу.

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"У деяких колах існує надія, що, оскільки Росія зараз перебуває у слабшій позиції, з нею можна буде налагодити діалог. Насправді ж Європа повинна зберігати стратегічне терпіння, посилювати тиск на Росію та твердо стояти на боці України. Європа не повинна дозволити собі бути втягнутою в роль нейтрального посередника – це була б ще одна російська пастка", – пояснив глава МЗС Естонії.

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