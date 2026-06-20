Хибні надії та страх: Путін розколює Захід за допомогою двох пасток, - Цахкна
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що російський диктатор Володимир Путін використовує дві пастки для розколу Заходу: пропонує хибні надії та поширює страх.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС Естонії.
Як зазначається, 19–20 червня Цахкна відвідав Німеччину, де зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Йоганом Вадефулем, виступив з програмною промовою на Кільській конференції з питань безпеки та взяв участь у панельній дискусії, присвяченій європейській безпеці та стримуванню.
Дві пастки РФ
"Протягом багатьох років Путін неодноразово підживлював у Заходу надію на те, що його агресія закінчиться. У це вірили після вторгнення Росії до Грузії, після анексії Криму у 2014 році і знову після укладення Мінських угод. На жаль, ця надія завжди виявлялася марною", – назвав Цахкна першу пастку Путіна.
Другою пасткою, зауважив глава МЗС Естонії, є страх.
"Росія намагається залякати Захід погрозами ескалації. Ми не повинні потрапити в жодну з цих пасток", – наголосив він.
Європа має посилювати тиск на РФ
За словами Цахкни, Європа не повинна вважати, що російська агресія закінчиться лише завдяки діалогу.
"У деяких колах існує надія, що, оскільки Росія зараз перебуває у слабшій позиції, з нею можна буде налагодити діалог. Насправді ж Європа повинна зберігати стратегічне терпіння, посилювати тиск на Росію та твердо стояти на боці України. Європа не повинна дозволити собі бути втягнутою в роль нейтрального посередника – це була б ще одна російська пастка", – пояснив глава МЗС Естонії.
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