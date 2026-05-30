Європу чекає нова хвиля агресії з боку РФ, її стримують лише великі втрати в Україні, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Росія готується до розгортання нової хвилі агресії проти європейських держав. Наразі єдиним чинником, який стримує Кремль від розширення конфлікту, є величезні втрати російської армії на фронті в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю польському виданню Gazeta Wyborcza заявила виконувачка обов’язків прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Загроза для Європи

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи здатна Росія перенести бойові дії за межі України, данська урядовиця зауважила, що такий сценарій є абсолютно реальним.

"На жаль, такий сценарій є можливим. Я не можу передбачити, як саме і де саме ситуація загостриться. Я також не можу передбачити, з чим нам мати справу. Але в тому, що нас чекає нова хвиля агресії з боку Росії, я впевнена", - заявила Фредеріксен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Риторика РФ стала набагато гострішою, - спецслужби Литви

Вона зазначила, що Копенгаген повністю поділяє жорсткий погляд Польщі на російську загрозу, який базується на історичному досвіді. Глава уряду Данії наголосила, що розв'язана Кремлем війна спрямована проти всієї європейської архітектури безпеки, тому західний світ має лише один вихід — "підтримувати Україну всіма силами й за будь-яку ціну".

Можливі сценарії агресії з боку РФ

Аналізуючи можливі форми російської експансії, Фредеріксен припустила, що на першому етапі йтиметься про посилення гібридних атак.

"Можливо, якась операція під чужим прапором? Або якась нова форма гібридної війни? Вона триває скрізь, росіяни постійно порушують кордони. Те, що їх стримує, – це втрати, яких вони зазнають в Україні. Вони застрягли, війна поглинає більшість їхніх військових ресурсів. У тому числі людських", – резюмувала прем’єрка Данії, додавши, що сьогодні Європа готова до відсічі набагато краще, ніж кілька років тому.

Читайте також: Країни Балтії готуються до загрози РФ і вивчають український досвід укриттів, - Politico