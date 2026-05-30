Новини
Європу чекає нова хвиля агресії з боку РФ, її стримують лише великі втрати в Україні, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен

Росія готується до розгортання нової хвилі агресії проти європейських держав. Наразі єдиним чинником, який стримує Кремль від розширення конфлікту, є величезні втрати російської армії на фронті в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю польському виданню Gazeta Wyborcza заявила виконувачка обов’язків прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен.

Загроза для Європи

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи здатна Росія перенести бойові дії за межі України, данська урядовиця зауважила, що такий сценарій є абсолютно реальним.

"На жаль, такий сценарій є можливим. Я не можу передбачити, як саме і де саме ситуація загостриться. Я також не можу передбачити, з чим нам мати справу. Але в тому, що нас чекає нова хвиля агресії з боку Росії, я впевнена", - заявила Фредеріксен.

Вона зазначила, що Копенгаген повністю поділяє жорсткий погляд Польщі на російську загрозу, який базується на історичному досвіді. Глава уряду Данії наголосила, що розв'язана Кремлем війна спрямована проти всієї європейської архітектури безпеки, тому західний світ має лише один вихід — "підтримувати Україну всіма силами й за будь-яку ціну".

Можливі сценарії агресії з боку РФ

  • Аналізуючи можливі форми російської експансії, Фредеріксен припустила, що на першому етапі йтиметься про посилення гібридних атак.

"Можливо, якась операція під чужим прапором? Або якась нова форма гібридної війни? Вона триває скрізь, росіяни постійно порушують кордони. Те, що їх стримує, – це втрати, яких вони зазнають в Україні. Вони застрягли, війна поглинає більшість їхніх військових ресурсів. У тому числі людських", – резюмувала прем’єрка Данії, додавши, що сьогодні Європа готова до відсічі набагато краще, ніж кілька років тому.

Топ коментарі
Фредеріксен права - буде гібридна атака на Європу - кацапів втрати не зупиняють - через 2 міс буде мобілізація 1 млн людей
30.05.2026 21:25 Відповісти
якщо ***** вторгнеться до польщі через сувалкский калідор, то польський уряд в вигнанні, як представник польскої більшості в вигнанні, вже за тиждень запропонує Україні приєднати до себе Польщу, тепер на правах етнічної меншини)) бо там тоді тільки українські біженці жити й залишаться ))
30.05.2026 21:30 Відповісти
Вони давно ні з ким не воювали,але загрозу оцінюють адекватно.Не тільки оцінюють,але і багато роблять.Один з лідерів допомоги Україні у відсотках до ВВП.
30.05.2026 21:40 Відповісти
А Данії що з цього ,вони що колись з кацапами воювали ?
30.05.2026 21:13 Відповісти
Не помню воевала Дания с Россией или нет. Но тут дело в другом. Умные учатся на чужих ошибках. В отличие от Украины. Сильно сомневаюсь, что даже собственные ошибки нас чему-то научат. 73% неисправимые.
30.05.2026 21:24 Відповісти
Единственно пока чему они научились, это то,что гораздо дешевле и безопаснее финансировать чужую войну, чем воевать самим. Следующими могут быть Польша или страны Балтии.
30.05.2026 22:26 Відповісти
Вони давно ні з ким не воювали,але загрозу оцінюють адекватно.Не тільки оцінюють,але і багато роблять.Один з лідерів допомоги Україні у відсотках до ВВП.
30.05.2026 21:40 Відповісти
щє одні недоочікувані...
може на шашличню зганяти всією стаєю?
30.05.2026 21:18 Відповісти
А потім ще 6,4 мільйона мобілізують і візьмуть Малу Токмачку.
Нічого Європі не загрожує в найближчі 20-30 років, крім мігрантів.
30.05.2026 21:59 Відповісти
Експерти сполошились - кажуть шо путлєр рішиться - він в Україні тормознувся - будуть людей добирати
30.05.2026 22:03 Відповісти
І великі втрати в Україні , до речі а скільки офіційно?
30.05.2026 21:28 Відповісти
35 тисяч кацапні щомісяця
30.05.2026 22:29 Відповісти
А українські втрати з 22 року скільки?
30.05.2026 22:47 Відповісти
нібито ця хвиля пройшла...
30.05.2026 21:32 Відповісти
пацани реально з оболоні - не швидкі вони...
30.05.2026 21:35 Відповісти
Дозвольте з цього приводу висловити ВАМ наше щире занепокоєння, та абсолютну впевненість у тому, що в Європі повинен бути мир і росія повинна послідовно і неухильно дотримуватися міжнародних договорів та невтручатися у внутрішні справи Європи. Ми з Європою !
30.05.2026 22:13 Відповісти
А предыдущие волны это что было? Русские туристы или угрозы димона?)
30.05.2026 22:24 Відповісти
Так ж постійно кажуть,що москальщина розвалиться і в неї засобів залишилося дуже мало.
30.05.2026 22:26 Відповісти
Ну тобто, для того, щоб стримувати агресію з боку рф, Європі потрібні "лише великі втрати в Україні"
p.s. До речі, "чекає нова хвиля агресії", а коли була стара хвиля?
30.05.2026 23:25 Відповісти
 
 