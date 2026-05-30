Европу ждет новая волна агрессии со стороны РФ, ее сдерживают лишь большие потери в Украине, – премьер-министр Дании Фредериксен

Россия готовится к развертыванию новой волны агрессии против европейских государств. На данный момент единственным фактором, сдерживающим Кремль от расширения конфликта, являются огромные потери российской армии на фронте в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza заявила исполняющая обязанности премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Угроза для Европы

Отвечая на вопрос журналистов о том, способна ли Россия перенести боевые действия за пределы Украины, датская чиновница отметила, что такой сценарий является абсолютно реальным.

"К сожалению, такой сценарий возможен. Я не могу предсказать, как именно и где именно ситуация обострится. Я также не могу предсказать, с чем нам придется иметь дело. Но в том, что нас ждет новая волна агрессии со стороны России, я уверена", — заявила Фредериксен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Риторика РФ стала гораздо острее, — спецслужбы Литвы

Она отметила, что Копенгаген полностью разделяет жесткий взгляд Польши на российскую угрозу, который основан на историческом опыте. Глава правительства Дании подчеркнула, что развязанная Кремлем война направлена против всей европейской архитектуры безопасности, поэтому у западного мира есть только один выход — "поддерживать Украину всеми силами и любой ценой".

Возможные сценарии агрессии со стороны РФ

Анализируя возможные формы российской экспансии, Фредериксен предположила, что на первом этапе речь пойдет об усилении гибридных атак.

"Возможно, какая-то операция под чужим флагом? Или какая-то новая форма гибридной войны? Она продолжается повсюду, россияне постоянно нарушают границы. То, что их сдерживает, — это потери, которые они несут в Украине. Они застряли, война поглощает большую часть их военных ресурсов. В том числе человеческих", — резюмировала премьер-министр Дании, добавив, что сегодня Европа готова к отпору гораздо лучше, чем несколько лет назад.

Читайте также: Страны Балтии готовятся к угрозе со стороны РФ и изучают украинский опыт укрытий, – Politico