Европу ждет новая волна агрессии со стороны РФ, ее сдерживают лишь большие потери в Украине, – премьер-министр Дании Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Россия готовится к развертыванию новой волны агрессии против европейских государств. На данный момент единственным фактором, сдерживающим Кремль от расширения конфликта, являются огромные потери российской армии на фронте в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza заявила исполняющая обязанности премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Угроза для Европы

Отвечая на вопрос журналистов о том, способна ли Россия перенести боевые действия за пределы Украины, датская чиновница отметила, что такой сценарий является абсолютно реальным.

"К сожалению, такой сценарий возможен. Я не могу предсказать, как именно и где именно ситуация обострится. Я также не могу предсказать, с чем нам придется иметь дело. Но в том, что нас ждет новая волна агрессии со стороны России, я уверена", — заявила Фредериксен.

Она отметила, что Копенгаген полностью разделяет жесткий взгляд Польши на российскую угрозу, который основан на историческом опыте. Глава правительства Дании подчеркнула, что развязанная Кремлем война направлена против всей европейской архитектуры безопасности, поэтому у западного мира есть только один выход — "поддерживать Украину всеми силами и любой ценой".

Возможные сценарии агрессии со стороны РФ

  • Анализируя возможные формы российской экспансии, Фредериксен предположила, что на первом этапе речь пойдет об усилении гибридных атак.

"Возможно, какая-то операция под чужим флагом? Или какая-то новая форма гибридной войны? Она продолжается повсюду, россияне постоянно нарушают границы. То, что их сдерживает, — это потери, которые они несут в Украине. Они застряли, война поглощает большую часть их военных ресурсов. В том числе человеческих", — резюмировала премьер-министр Дании, добавив, что сегодня Европа готова к отпору гораздо лучше, чем несколько лет назад.

Топ комментарии
+1
якщо ***** вторгнеться до польщі через сувалкский калідор, то польський уряд в вигнанні, як представник польскої більшості в вигнанні, вже за тиждень запропонує Україні приєднати до себе Польщу, тепер на правах етнічної меншини)) бо там тоді тільки українські біженці жити й залишаться ))
30.05.2026 21:30 Ответить
+1
Вони давно ні з ким не воювали,але загрозу оцінюють адекватно.Не тільки оцінюють,але і багато роблять.Один з лідерів допомоги Україні у відсотках до ВВП.
30.05.2026 21:40 Ответить
А Данії що з цього ,вони що колись з кацапами воювали ?
30.05.2026 21:13 Ответить
Не помню воевала Дания с Россией или нет. Но тут дело в другом. Умные учатся на чужих ошибках. В отличие от Украины. Сильно сомневаюсь, что даже собственные ошибки нас чему-то научат. 73% неисправимые.
30.05.2026 21:24 Ответить
30.05.2026 21:40 Ответить
щє одні недоочікувані...
може на шашличню зганяти всією стаєю?
30.05.2026 21:18 Ответить
Фредеріксен права - буде гібридна атака на Європу - кацапів втрати не зупиняють - через 2 міс буде мобілізація 1 млн людей
30.05.2026 21:25 Ответить
А потім ще 6,4 мільйона мобілізують і візьмуть Малу Токмачку.
Нічого Європі не загрожує в найближчі 20-30 років, крім мігрантів.
30.05.2026 21:59 Ответить
Експерти сполошились - кажуть шо путлєр рішиться - він в Україні тормознувся - будуть людей добирати
30.05.2026 22:03 Ответить
І великі втрати в Україні , до речі а скільки офіційно?
30.05.2026 21:28 Ответить
30.05.2026 21:30 Ответить
нібито ця хвиля пройшла...
30.05.2026 21:32 Ответить
пацани реально з оболоні - не швидкі вони...
30.05.2026 21:35 Ответить
Дозвольте з цього приводу висловити ВАМ наше щире занепокоєння, та абсолютну впевненість у тому, що в Європі повинен бути мир і росія повинна послідовно і неухильно дотримуватися міжнародних договорів та невтручатися у внутрішні справи Європи. Ми з Європою !
30.05.2026 22:13 Ответить
А предыдущие волны это что было? Русские туристы или угрозы димона?)
30.05.2026 22:24 Ответить
 
 