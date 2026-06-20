Ложные надежды и страх: Путин раскалывает Запад с помощью двух ловушек, - Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что российский диктатор Владимир Путин использует две уловки для раскола Запада: даёт ложные надежды и сеет страх.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Эстонии.
Как отмечается, 19–20 июня Цахкна посетил Германию, где встретился с министром иностранных дел Германии Йоганом Вадефулем, выступил с программной речью на Кильской конференции по вопросам безопасности и принял участие в панельной дискуссии, посвященной европейской безопасности и сдерживанию.
Две ловушки РФ
"На протяжении многих лет Путин неоднократно подпитывал у Запада надежду на то, что его агрессия закончится. В это верили после вторжения России в Грузию, после аннексии Крыма в 2014 году и снова после заключения Минских соглашений. К сожалению, эта надежда всегда оказывалась тщетной", – назвал Цахкна первую ловушку Путина.
Второй ловушкой, отметил глава МИД Эстонии, является страх.
"Россия пытается запугать Запад угрозами эскалации. Мы не должны попасть ни в одну из этих ловушек", – подчеркнул он.
Европа должна усиливать давление на РФ
По словам Цахкны, Европа не должна полагать, что российская агрессия закончится только благодаря диалогу.
"В некоторых кругах существует надежда, что, поскольку Россия сейчас находится в более слабой позиции, с ней можно будет наладить диалог. На самом деле же Европа должна сохранять стратегическое терпение, усиливать давление на Россию и твердо стоять на стороне Украины. Европа не должна позволить себе быть втянутой в роль нейтрального посредника – это была бы еще одна российская ловушка", – сказал глава МИД Эстонии.
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