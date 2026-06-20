Ложные надежды и страх: Путин раскалывает Запад с помощью двух ловушек, - Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что российский диктатор Владимир Путин использует две уловки для раскола Запада: даёт ложные надежды и сеет страх.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Эстонии.

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Как отмечается, 19–20 июня Цахкна посетил Германию, где встретился с министром иностранных дел Германии Йоганом Вадефулем, выступил с программной речью на Кильской конференции по вопросам безопасности и принял участие в панельной дискуссии, посвященной европейской безопасности и сдерживанию.

Две ловушки РФ

"На протяжении многих лет Путин неоднократно подпитывал у Запада надежду на то, что его агрессия закончится. В это верили после вторжения России в Грузию, после аннексии Крыма в 2014 году и снова после заключения Минских соглашений. К сожалению, эта надежда всегда оказывалась тщетной", – назвал Цахкна первую ловушку Путина.

Второй ловушкой, отметил глава МИД Эстонии, является страх.

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"Россия пытается запугать Запад угрозами эскалации. Мы не должны попасть ни в одну из этих ловушек", – подчеркнул он.

Европа должна усиливать давление на РФ

По словам Цахкны, Европа не должна полагать, что российская агрессия закончится только благодаря диалогу.

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"В некоторых кругах существует надежда, что, поскольку Россия сейчас находится в более слабой позиции, с ней можно будет наладить диалог. На самом деле же Европа должна сохранять стратегическое терпение, усиливать давление на Россию и твердо стоять на стороне Украины. Европа не должна позволить себе быть втянутой в роль нейтрального посредника – это была бы еще одна российская ловушка", – сказал глава МИД Эстонии.

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