Россия планирует усилить "юридическую войну" против Запада, - разведка Латвии
Россия планирует шире использовать судебные процессы и правовые механизмы в качестве инструмента гибридного воздействия на западные государства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LSMсо ссылкой на доклад латвийского разведывательного ведомства.
По данным латвийского Бюро по защите конституции (SAB),Россия планирует активизировать юридическую войну – злоупотребление правовыми системами, законами и судебными разбирательствами – с целью ослабления западных стран и оказания на них влияния.
В докладе содержатся разведданные о планах Москвы в сфере так называемой "юридической войны", а также задачи, которые российские ведомства ставили перед собой в течение последнего года с целью оказания давления на политических лидеров и должностных лиц западных государств.
Согласно данным доклада, одним из практических инструментов влияния могут стать иски в международные судебные инстанции. В частности, Россия рассматривает возможность подачи иска против стран Балтии в Международный суд ООН, формально аргументируя это якобы дискриминацией русскоязычного населения.
В документе отмечается, что соответствующая жалоба уже подготовлена, а Россия якобы готовится к ее подаче.
Хотя утверждения о нарушении прав русскоязычных давно используются в российской пропаганде, в отчете подчеркивается, что переход к судебным действиям означал бы фактическое превращение пропагандистских нарративов в инструмент практического давления.
Цель - усиление политического давления на страны Балтии
В докладе также отмечается, что стратегической целью России является создание условий, при которых международное сообщество будет оказывать давление на страны Балтии, заставляя их менять свою политику в отношении Москвы.
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