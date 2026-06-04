Россия планирует усилить "юридическую войну" против Запада, - разведка Латвии

Россия планирует шире использовать судебные процессы и правовые механизмы в качестве инструмента гибридного воздействия на западные государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LSMсо ссылкой на доклад латвийского разведывательного ведомства.

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По данным латвийского Бюро по защите конституции (SAB),Россия планирует активизировать юридическую войну – злоупотребление правовыми системами, законами и судебными разбирательствами – с целью ослабления западных стран и оказания на них влияния.

В докладе содержатся разведданные о планах Москвы в сфере так называемой "юридической войны", а также задачи, которые российские ведомства ставили перед собой в течение последнего года с целью оказания давления на политических лидеров и должностных лиц западных государств.

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Согласно данным доклада, одним из практических инструментов влияния могут стать иски в международные судебные инстанции. В частности, Россия рассматривает возможность подачи иска против стран Балтии в Международный суд ООН, формально аргументируя это якобы дискриминацией русскоязычного населения.

В документе отмечается, что соответствующая жалоба уже подготовлена, а Россия якобы готовится к ее подаче.

Хотя утверждения о нарушении прав русскоязычных давно используются в российской пропаганде, в отчете подчеркивается, что переход к судебным действиям означал бы фактическое превращение пропагандистских нарративов в инструмент практического давления.

Цель - усиление политического давления на страны Балтии

В докладе также отмечается, что стратегической целью России является создание условий, при которых международное сообщество будет оказывать давление на страны Балтии, заставляя их менять свою политику в отношении Москвы.

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