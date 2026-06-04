Росія планує посилити "юридичну війну" проти Заходу, - розвідка Латвії

Росія планує ширше використовувати судові процеси та правові механізми як інструмент гібридного впливу на західні держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LSM із посиланням на доповідь латвійського розвідувального відомства.

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За даними латвійського Бюро із захисту конституції (SAB), Росія планує активізувати юридичну війну – зловживання правовими системами, законами та судовими розглядами – з метою ослаблення західних країн та здійснення впливу на них.

У доповіді містяться розвіддані про плани Москви у сфері так званої "юридичної війни", а також завдання, які російські відомства ставили перед собою протягом останнього року з метою тиску на політичних лідерів і посадовців західних держав.

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За даними доповіді, одним із практичних інструментів впливу можуть стати позови до міжнародних судових інстанцій. Зокрема, Росія розглядає можливість подання позову проти країн Балтії до Міжнародного суду ООН, формально аргументуючи це нібито дискримінацією російськомовного населення.

У документі зазначається, що відповідна скарга вже підготовлена, а Росія нібито готується до її подання.

Хоча твердження про порушення прав російськомовних давно використовуються в російській пропаганді, у звіті підкреслюється, що перехід до судових дій означав би фактичне перетворення пропагандистських наративів на інструмент практичного тиску.

Мета - посилення політичного тиску на країни Балтії

У доповіді також зазначається, що стратегічною метою Росії є створення умов, за яких міжнародна спільнота чинитиме тиск на країни Балтії, змушуючи їх змінювати свою політику щодо Москви.

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