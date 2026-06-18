Россия не готовит нападение на НАТО в ближайшее время, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит признаков подготовки России к нападению на страны НАТО или применению статьи 5 Альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью изданию Hufvudstadsbladet.

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Стубб заявил, что не разделяет опасения главнокомандующего Вооруженными силами Швеции Микаэля Классона относительно возможной попытки России проверить действие статьи 5 НАТО путем нападения на одну из стран Альянса.

"Я категорически не согласен. Цель России — вывести из равновесия Европу и европейские страны. Часть этой гибридной операции — заставить самих европейцев предупреждать о российском нападении. Как президент, главнокомандующий и просто финн, я не вижу никаких доказательств того, что это может произойти", — подчеркнул президент Финляндии.

Стубб заявил, что не считает вероятным сценарий, при котором Россия попытается бросить вызов НАТО, пока продолжается ее война против Украины.

Он предположил, что активная фаза боевых действий может продлиться ещё как минимум три–четыре месяца.

О перспективах России

По оценке Стубба, в будущем не стоит ожидать быстрой трансформации России в демократическое и открытое государство. Он предположил, что страна может оставаться в международной изоляции и отставать в экономическом развитии от США и Европы.

В то же время президент Финляндии подчеркнул, что стабильная и предсказуемая Россия является важным фактором безопасности для Финляндии и всего региона, несмотря на нынешнее обострение отношений.

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