РФ строит новые военные базы вблизи Европы, без опыта Украины европейским странам будет сложно, - Зеленский
Без потенциала и опыта Украины Европе может быть чрезвычайно сложно реагировать на долгосрочные угрозы со стороны России.
Об этом в вечернем обращении 13 июня сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Украина нужна Европе
"Мы слышим от многих лидеров, что не только Европа нужна Украине, но и Украина нужна Европе, и это правда. И учитывая долгосрочные намерения России – то, что сейчас российские базы строятся вблизи Европы уже даже там, где военных баз не было в советское время, – это точно свидетельствует, что без Украины, без наших возможностей и нашего опыта Европе может быть чрезвычайно сложно. Надо все это принимать во внимание", – сказал глава государства.
Вызовы безопасности со стороны РФ
Президент отметил, что "вызовы безопасности со стороны России – не на год и не на пять лет". По его словам, Россия выбрала долгосрочную антиевропейскую, антидемократическую стратегию и под нее строит свою политику.
"Ничего другого из Москвы не слышно. Разве что они пытаются подкупить тех или иных политиков теми или иными выгодами. Но не ради мира, а ради того, чтобы эти политики просто продали России интересы своих наций и общие интересы Европы. В конце концов они проигрывают, как Орбан, но многие все равно пытаются подружиться с путинскими кошельками и закрывают глаза на то, что происходит на самом деле", — сказал Зеленский.
Благодарность европейцам
Он поблагодарил "всех, кто все же борется за свои народы и за интересы Европы, за безопасность в Европе, за безопасность вместе с Украиной".
"Лично сейчас я хочу поблагодарить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кости за совместную работу и всех европейских лидеров, каждого и каждую, кто принимает сильные и справедливые решения. Поздравляю также и Молдову с этим прогрессом. Украина и Молдова вместе преодолевают этот путь к полноценному вступлению в Европейский Союз", - добавил глава государства.
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Знає як протистояти військовим базам орди. Накормити Юзіка горохом і відправити в розвідку.
Так, Європі важкувато буде без 100500 самітів і форумів миру, міндічей-шміндічей, двушечки на маскву і династії, бо в них є що розкрадати, не те що в нас!
поблизу Європи- це де? В Північній Африці чи в Азії, десь за Уралом? Так вони і раніше там були. "Ох уж еті сказочнікі"