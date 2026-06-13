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Новости Угроза агрессии рф для Европы
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РФ строит новые военные базы вблизи Европы, без опыта Украины европейским странам будет сложно, - Зеленский

Зеленский заявил, что без опыта Украины Европе будет чрезвычайно сложно

Без потенциала и опыта Украины Европе может быть чрезвычайно сложно реагировать на долгосрочные угрозы со стороны России.

Об этом в вечернем обращении 13 июня сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Украина нужна Европе

"Мы слышим от многих лидеров, что не только Европа нужна Украине, но и Украина нужна Европе, и это правда. И учитывая долгосрочные намерения России – то, что сейчас российские базы строятся вблизи Европы уже даже там, где военных баз не было в советское время, – это точно свидетельствует, что без Украины, без наших возможностей и нашего опыта Европе может быть чрезвычайно сложно. Надо все это принимать во внимание", – сказал глава государства.

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Вызовы безопасности со стороны РФ 

Президент отметил, что "вызовы безопасности со стороны России – не на год и не на пять лет". По его словам, Россия выбрала долгосрочную антиевропейскую, антидемократическую стратегию и под нее строит свою политику.

"Ничего другого из Москвы не слышно. Разве что они пытаются подкупить тех или иных политиков теми или иными выгодами. Но не ради мира, а ради того, чтобы эти политики просто продали России интересы своих наций и общие интересы Европы. В конце концов они проигрывают, как Орбан, но многие все равно пытаются подружиться с путинскими кошельками и закрывают глаза на то, что происходит на самом деле", — сказал Зеленский.

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Благодарность европейцам 

Он поблагодарил "всех, кто все же борется за свои народы и за интересы Европы, за безопасность в Европе, за безопасность вместе с Украиной".

"Лично сейчас я хочу поблагодарить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кости за совместную работу и всех европейских лидеров, каждого и каждую, кто принимает сильные и справедливые решения. Поздравляю также и Молдову с этим прогрессом. Украина и Молдова вместе преодолевают этот путь к полноценному вступлению в Европейский Союз", - добавил глава государства.

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Автор: 

безопасность (1197) Европа (2443) Зеленский Владимир (24499) россия (97897)
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Топ комментарии
+7
Не переймайся за європейців, Віслюче - вони якось розберуться і без двушечек на мацкву.
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13.06.2026 22:11 Ответить
+7
Він їоче бути при владі до смерті. Спочатку до кінця війни а потім "захищати европу"
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13.06.2026 22:14 Ответить
+4
Ну, вот лично ты - абсолютно тут не пришей физде рукав.
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13.06.2026 22:08 Ответить
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Ну, вот лично ты - абсолютно тут не пришей физде рукав.
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13.06.2026 22:08 Ответить
Не переймайся за європейців, Віслюче - вони якось розберуться і без двушечек на мацкву.
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13.06.2026 22:11 Ответить
Стратєг!
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13.06.2026 22:12 Ответить
Він їоче бути при владі до смерті. Спочатку до кінця війни а потім "захищати европу"
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13.06.2026 22:14 Ответить
Поставити Верховним головнокомандуючим танцюриста-юриста то великий досвід. Не робіть так.
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13.06.2026 22:14 Ответить
У Осла вже великий бойовий досвід. Засідав у ставці кварталу95.
Знає як протистояти військовим базам орди. Накормити Юзіка горохом і відправити в розвідку.
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13.06.2026 22:16 Ответить
Чергове кукурікання безтолкового ішака. Кукурікання зранку ще можна якось зрозуміти. Але кукурікати кожного вечора...
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13.06.2026 22:16 Ответить
Программа президента "Велике будівництво"....
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13.06.2026 22:30 Ответить
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13.06.2026 22:32 Ответить
тим не менш рєзніков як мудрий єврей послухав не клоуна, а генерала, і підписав розпорядження буквально за день-два до повномасштабного вторгнення про виведення військ з казарм на бойові позиції, що однозначно було вирішальним у нашій перемозі 2022 року.
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13.06.2026 22:40 Ответить
без наших спроможностей і нашого досвіду Європі може бути надзвичайно складно Джерело: https://censor.net/ua/n400822

Так, Європі важкувато буде без 100500 самітів і форумів миру, міндічей-шміндічей, двушечки на маскву і династії, бо в них є що розкрадати, не те що в нас!
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13.06.2026 22:35 Ответить
Вони самі розберуться, не ліз і туди, довбень!
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13.06.2026 22:37 Ответить
Як послухаєш ,так ми виявляється можемо вже мало не весь світ захистити та підтримати. Тільки без зовнішньої допомоги не дуже виходить навіть себе.
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13.06.2026 22:38 Ответить
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13.06.2026 22:42 Ответить
те, що зараз російські бази будуються поблизу Європи вже навіть там, де військових баз не було в радянський час, Джерело: https://censor.net/ua/n4008226
поблизу Європи- це де? В Північній Африці чи в Азії, десь за Уралом? Так вони і раніше там були. "Ох уж еті сказочнікі"
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13.06.2026 22:40 Ответить
Не тільки без України,без тебе Європі буде тяжко.Що вона без тебе буде робити,аж страшно!
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13.06.2026 22:42 Ответить
Який досвід, стелити асфальт чи тирити на яйцях?
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13.06.2026 22:46 Ответить
 
 