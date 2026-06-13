РФ строит новые военные базы вблизи Европы, без опыта Украины европейским странам будет сложно, - Зеленский

Без потенциала и опыта Украины Европе может быть чрезвычайно сложно реагировать на долгосрочные угрозы со стороны России.

Об этом в вечернем обращении 13 июня сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Украина нужна Европе

"Мы слышим от многих лидеров, что не только Европа нужна Украине, но и Украина нужна Европе, и это правда. И учитывая долгосрочные намерения России – то, что сейчас российские базы строятся вблизи Европы уже даже там, где военных баз не было в советское время, – это точно свидетельствует, что без Украины, без наших возможностей и нашего опыта Европе может быть чрезвычайно сложно. Надо все это принимать во внимание", – сказал глава государства.

Читайте также: Эстония готова к возможной агрессии РФ лучше, чем НАТО в целом, - министр обороны Певкур

Вызовы безопасности со стороны РФ

Президент отметил, что "вызовы безопасности со стороны России – не на год и не на пять лет". По его словам, Россия выбрала долгосрочную антиевропейскую, антидемократическую стратегию и под нее строит свою политику.

"Ничего другого из Москвы не слышно. Разве что они пытаются подкупить тех или иных политиков теми или иными выгодами. Но не ради мира, а ради того, чтобы эти политики просто продали России интересы своих наций и общие интересы Европы. В конце концов они проигрывают, как Орбан, но многие все равно пытаются подружиться с путинскими кошельками и закрывают глаза на то, что происходит на самом деле", — сказал Зеленский.

Читайте также: Страны Балтии готовятся к угрозе со стороны РФ и изучают украинский опыт укрытий, - Politico

Благодарность европейцам

Он поблагодарил "всех, кто все же борется за свои народы и за интересы Европы, за безопасность в Европе, за безопасность вместе с Украиной".

"Лично сейчас я хочу поблагодарить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кости за совместную работу и всех европейских лидеров, каждого и каждую, кто принимает сильные и справедливые решения. Поздравляю также и Молдову с этим прогрессом. Украина и Молдова вместе преодолевают этот путь к полноценному вступлению в Европейский Союз", - добавил глава государства.

Читайте также: Европу ждет новая волна агрессии со стороны РФ, ее сдерживают лишь большие потери в Украине, - премьер-министр Дании Фредериксен