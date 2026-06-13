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Новини Загроза агресії РФ для Європи
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РФ будує нові військові бази поблизу Європи, без досвіду України європейським країнам буде складно, - Зеленський

Зеленський заявив, що без досвіду України Європі буде надзвичайно складно

Без спроможностей і досвіду України Європі може бути надзвичайно складно реагувати на довгострокові загрози з боку Росії.

Про це у вечірньому зверненні 13 червня повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Україна потрібна Європі

"Ми чуємо від багатьох лідерів, що не тільки Європа потрібна Україні, але й Україна потрібна Європі, і це правда. І враховуючи довготривалі наміри Росії – те, що зараз російські бази будуються поблизу Європи вже навіть там, де військових баз не було в радянський час, – це точно свідчить, що без України, без наших спроможностей і нашого досвіду Європі може бути надзвичайно складно. Треба все це брати до уваги", - сказав глава держави.

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Безпекові виклики від РФ 

Президент зазначив, що "безпекові виклики від Росії – не на рік і не на п’ять років". За його словами, Росія обрала довготривалу антиєвропейську, антидемократичну стратегію і під неї будує свою політику.

"Нічого іншого з Москви не чутно. Хіба що вони намагаються підкупити тих чи інших політиків тими чи іншими вигодами. Але не заради миру, а заради того, щоб ці політики просто продали Росії інтереси своїх націй та спільні інтереси Європи. Зрештою вони програють, як Орбан, але багато хто все одно намагається подружитись із путінськими гаманцями й заплющують очі на те, що відбувається реально", - сказав Зеленський.

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Подяка європейцям 

Він подякував "всім, хто все ж таки бореться за свої народи й за інтереси Європи та за безпеку у Європі, безпеку з Україною".

"Персонально зараз я хочу подякувати Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Президенту Євроради Антоніу Кошті за спільну роботу і всім європейським лідерам, кожному й кожній, хто ухвалює сильні та справедливі рішення. Вітаю також і Молдову із цим прогресом. Україна й Молдова разом долають цю відстань до повноцінного вступу в Європейський Союз", - додав очільник держави.

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Автор: 

безпека (1046) Європа (2507) Зеленський Володимир (28024) росія (70423)
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Топ коментарі
+10
Він їоче бути при владі до смерті. Спочатку до кінця війни а потім "захищати европу"
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13.06.2026 22:14 Відповісти
+8
Не переймайся за європейців, Віслюче - вони якось розберуться і без двушечек на мацкву.
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13.06.2026 22:11 Відповісти
+5
Ну, вот лично ты - абсолютно тут не пришей физде рукав.
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13.06.2026 22:08 Відповісти
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Ну, вот лично ты - абсолютно тут не пришей физде рукав.
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13.06.2026 22:08 Відповісти
Ординцям навіть дуже прішей - мости розмінувати.
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13.06.2026 23:05 Відповісти
Не переймайся за європейців, Віслюче - вони якось розберуться і без двушечек на мацкву.
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13.06.2026 22:11 Відповісти
Стратєг!
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13.06.2026 22:12 Відповісти
Він їоче бути при владі до смерті. Спочатку до кінця війни а потім "захищати европу"
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13.06.2026 22:14 Відповісти
Поставити Верховним головнокомандуючим танцюриста-юриста то великий досвід. Не робіть так.
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13.06.2026 22:14 Відповісти
У Осла вже великий бойовий досвід. Засідав у ставці кварталу95.
Знає як протистояти військовим базам орди. Накормити Юзіка горохом і відправити в розвідку.
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13.06.2026 22:16 Відповісти
Чергове кукурікання безтолкового ішака. Кукурікання зранку ще можна якось зрозуміти. Але кукурікати кожного вечора...
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13.06.2026 22:16 Відповісти
Программа президента "Велике будівництво"....
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13.06.2026 22:30 Відповісти
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13.06.2026 22:32 Відповісти
тим не менш рєзніков як мудрий єврей послухав не клоуна, а генерала, і підписав розпорядження буквально за день-два до повномасштабного вторгнення про виведення військ з казарм на бойові позиції, що однозначно було вирішальним у нашій перемозі 2022 року.
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13.06.2026 22:40 Відповісти
без наших спроможностей і нашого досвіду Європі може бути надзвичайно складно Джерело: https://censor.net/ua/n400822

Так, Європі важкувато буде без 100500 самітів і форумів миру, міндічей-шміндічей, двушечки на маскву і династії, бо в них є що розкрадати, не те що в нас!
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13.06.2026 22:35 Відповісти
Вони самі розберуться, не ліз і туди, довбень!
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13.06.2026 22:37 Відповісти
Як послухаєш ,так ми виявляється можемо вже мало не весь світ захистити та підтримати. Тільки без зовнішньої допомоги не дуже виходить навіть себе.
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13.06.2026 22:38 Відповісти
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13.06.2026 22:42 Відповісти
те, що зараз російські бази будуються поблизу Європи вже навіть там, де військових баз не було в радянський час, Джерело: https://censor.net/ua/n4008226
поблизу Європи- це де? В Північній Африці чи в Азії, десь за Уралом? Так вони і раніше там були. "Ох уж еті сказочнікі"
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13.06.2026 22:40 Відповісти
Не тільки без України,без тебе Європі буде тяжко.Що вона без тебе буде робити,аж страшно!
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13.06.2026 22:42 Відповісти
Який досвід, стелити асфальт чи тирити на яйцях?
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13.06.2026 22:46 Відповісти
Та так,без досвіду розмінування прикордонних рубежів,країнам НАТО буде важко.
А ще,як як кожен лідер країн НАТО не отримає свого козиря,то взагалі стане критично в сфері безпеки їх країн.
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13.06.2026 23:02 Відповісти
 
 