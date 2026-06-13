РФ будує нові військові бази поблизу Європи, без досвіду України європейським країнам буде складно, - Зеленський

Без спроможностей і досвіду України Європі може бути надзвичайно складно реагувати на довгострокові загрози з боку Росії.

Про це у вечірньому зверненні 13 червня повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Україна потрібна Європі

"Ми чуємо від багатьох лідерів, що не тільки Європа потрібна Україні, але й Україна потрібна Європі, і це правда. І враховуючи довготривалі наміри Росії – те, що зараз російські бази будуються поблизу Європи вже навіть там, де військових баз не було в радянський час, – це точно свідчить, що без України, без наших спроможностей і нашого досвіду Європі може бути надзвичайно складно. Треба все це брати до уваги", - сказав глава держави.

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Безпекові виклики від РФ

Президент зазначив, що "безпекові виклики від Росії – не на рік і не на п’ять років". За його словами, Росія обрала довготривалу антиєвропейську, антидемократичну стратегію і під неї будує свою політику.

"Нічого іншого з Москви не чутно. Хіба що вони намагаються підкупити тих чи інших політиків тими чи іншими вигодами. Але не заради миру, а заради того, щоб ці політики просто продали Росії інтереси своїх націй та спільні інтереси Європи. Зрештою вони програють, як Орбан, але багато хто все одно намагається подружитись із путінськими гаманцями й заплющують очі на те, що відбувається реально", - сказав Зеленський.

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Подяка європейцям

Він подякував "всім, хто все ж таки бореться за свої народи й за інтереси Європи та за безпеку у Європі, безпеку з Україною".

"Персонально зараз я хочу подякувати Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Президенту Євроради Антоніу Кошті за спільну роботу і всім європейським лідерам, кожному й кожній, хто ухвалює сильні та справедливі рішення. Вітаю також і Молдову із цим прогресом. Україна й Молдова разом долають цю відстань до повноцінного вступу в Європейський Союз", - додав очільник держави.

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