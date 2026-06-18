Росія не готує напад на НАТО найближчим часом, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не бачить ознак підготовки Росії до нападу на країни НАТО або перевірки статті 5 Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю виданню Hufvudstadsbladet.

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Стубб заявив, що не поділяє занепокоєнь з боку головнокомандувача Збройних сил Швеції Мікаеля Классона щодо ймовірної спроби Росії перевірити дію статті 5 НАТО шляхом нападу на одну з країн Альянсу.

"Я категорично не згоден. Мета Росії – вивести з рівноваги Європу та європейські країни. Частина цієї гібридної операції – змусити самих європейців попереджати про російський напад. Як президент, головнокомандувач і просто фін, я не бачу жодних доказів того, що це може статися, – підкреслив президент Фінляндії.

Стубб заявив, що не вважає ймовірним сценарій, за якого Росія спробує кинути виклик НАТО, поки триває її війна проти України.

Він припустив, що активна фаза бойових дій може тривати ще щонайменше три–чотири місяці.

Про перспективи Росії

За оцінкою Стубба, у майбутньому не варто очікувати на швидку трансформацію Росії в демократичну та відкриту державу. Він припустив, що країна може залишатися в міжнародній ізоляції та поступатися в економічному розвитку США і Європі.

Водночас президент Фінляндії наголосив, що стабільна та передбачувана Росія є важливим фактором безпеки для Фінляндії та всього регіону, попри нинішнє загострення відносин.

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