РФ може використати "зелених чоловічків" для провокацій у країнах Балтії, - глава розвідки Польщі Шота

Польська розвідка враховує сценарії провокацій Росії щодо країн Балтії, зокрема за участю так званих "зелених чоловічків".

Про це в інтерв’ю газеті Rzeczpospolita заявив голова Агентства розвідки Польщі (AW) Павел Шота, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Можливі провокації РФ в країнах Балтії

Шота оцінив, що реальна та безпосередня військова загроза для Польщі надходить насамперед з боку Росії. На його думку, Москва сприймає Польщу та країни східного флангу НАТО як перешкоду в реалізації імперських цілей.

"Бачачи, що відбувається в Україні, як зараз Росії не вдається війна, з’являється додатковий привід для занепокоєння, що Москва може й надалі ескалувати конфлікт",- сказав він.

Він зазначив, що Польща розглядає сценарії провокацій Росії щодо країн Балтії, зокрема дії за участю так званих "зелених чоловічків".

"Росія систематично зміщує "червоні лінії", перевіряючи реакцію НАТО. Вартість таких провокацій для Москви є низькою, а Альянс реагує переважно політично, що спонукає до подальшої ескалації", – заявив керівник Агентства розвідки Польщі.

Шота також сказав, що війна стала для Путіна величезним приниженням, зазначивши, що російські спецслужби та армія припустилися помилки в розрахунках, сподіваючись на швидку перемогу.

"Тому ми маємо справу з непередбачуваністю з боку Росії", – сказав Шота.

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Про залежність Білорусі від РФ

Крім того, він висловив занепокоєння дедалі більшою залежністю Білорусі від Москви. Зокрема, Шота звернув увагу на створення в країні інфраструктури для розміщення систем, здатних нести ядерну зброю, зокрема комплексу "Орєшнік", а також на проведення ядерних навчань.

Голова Агентства розвідки додав, що Польща не залишиться пасивною щодо агресивних дій Росії та Білорусі.

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