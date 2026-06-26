Латвія посилить ППО на східному кордоні через загрозу з боку Росії

Латвія найближчим часом розгорне додаткові системи протиповітряної оборони на східному кордоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це після закритого засідання Військової ради за участю президента країни заявив міністр оборони Райвіс Мелніс.

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Додаткові системи ППО та радари

За його словами, Міноборони працює над посиленням прикордонних районів новими радарами та засобами перехоплення повітряних цілей. Водночас міністр визнав, що повністю виключити проникнення безпілотників неможливо, однак влада вживає заходів для зміцнення системи ППО.

Мелніс зазначив, що реалізацію проєктів ускладнюють тривалі процедури закупівель, проте вже знайдено рішення, які дозволять найближчим часом розгорнути додаткові оборонні комплекси.

Закупівлі та український досвід

Він наголосив, що ефективний захист повітряного простору потребує не лише сучасних радарів, а й інтегрованої системи управління та належної підготовки військових, подякувавши Україні за обмін досвідом у цій сфері.

Під час засідання Військової ради також обговорили зміцнення інженерних укріплень на сухопутному кордоні, вдосконалення обміну секретною інформацією між центральною владою та муніципалітетами, а також питання цивільної безпеки, зокрема роботу систем оповіщення, укриттів і дії під час повітряної тривоги.

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