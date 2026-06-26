Латвия усилит ПВО на восточной границе из-за угрозы со стороны России

Латвия в ближайшее время развернет дополнительные системы противовоздушной обороны на восточной границе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом после закрытого заседания Военного совета с участием президента страны заявил министр обороны Райвис Мелнис.

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Дополнительные системы ПВО и радары

По его словам, Минобороны работает над укреплением приграничных районов с помощью новых радаров и средств перехвата воздушных целей. В то же время министр признал, что полностью исключить проникновение беспилотников невозможно, однако власти принимают меры для укрепления системы ПВО.

Мелнис отметил, что реализацию проектов затрудняют длительные процедуры закупок, однако уже найдены решения, которые позволят в ближайшее время развернуть дополнительные оборонные комплексы.

Закупки и украинский опыт

Он подчеркнул, что эффективная защита воздушного пространства требует не только современных радаров, но и интегрированной системы управления, а также надлежащей подготовки военных, поблагодарив Украину за обмен опытом в этой сфере.

В ходе заседания Военного совета также обсудили укрепление инженерных сооружений на сухопутной границе, совершенствование обмена секретной информацией между центральными властями и муниципалитетами, а также вопросы гражданской безопасности, в частности работу систем оповещения, укрытий и действия во время воздушной тревоги.

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