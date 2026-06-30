США заверили союзников в готовности защищать страны Балтии от угроз, - Reuters

Соединённые Штаты заверили, что и впредь будут поддерживать европейских союзников в защите стран Балтии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из материала Reuters.

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Новое командование НАТО представили в Эстонии

Командующий сухопутными силами НАТО в Европе Крис Донахью выступил на церемонии в эстонском городе Валга, где представили новое командование Альянса войсками в странах Балтии.

"Вы готовы делать больше и подкреплять слова делами, и Соединенные Штаты будут рядом с вами. Именно так и строится сдерживание: не словами с трибуны, а солдатами, чьи ботинки увязли в грязи", - сказал Донахью.

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Альянс меняет систему управления войсками в регионе

До сих пор войска НАТО в Литве, Латвии, Эстонии и на севере Польши находились под командованием единого многонационального штаба, расположенного в польском городе Щецин.

Создание второй зоны командования позволит Альянсу разместить больше войск в странах Балтии.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что изменение системы командования свидетельствует о готовности НАТО защищать территорию всех государств-членов.

"Это наглядное и убедительное проявление единства и готовности НАТО, а также нашей коллективной решимости защищать каждый дюйм территории союзников", - подчеркнул Писториус.

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