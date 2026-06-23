Россия может атаковать страны Балтии или Польшу, - латвийская разведка

Россия может готовить провокации против стран Балтии или Польши, чтобы заставить союзников прекратить поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Fox News со ссылкой на латвийскую разведку.

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"Мы видим признаки того, что Россия готовит военные провокации против стран Балтии или Польши. Речь идет не об обычной войне, поскольку сейчас Россия к этому не способна, а о гибридных атаках - с использованием ракет, беспилотников или других средств, призванных послать сигнал: прекратите поддерживать Украину, иначе у вас появятся собственные проблемы", - заявили представители латвийской разведки.

В разведке указывают на риск ошибочных решений Кремля

И добавили, что российский диктатор Владимир Путин не только ищет способы заставить страны НАТО отказаться от поддержки Украины, но и получает искажённые оценки ситуации внутри собственной системы, что увеличивает риск ошибочной оценки решимости Запада.

"Наибольшую тревогу вызывает риск просчета. Российские государственные структуры говорят Путину то, что он хочет услышать, а это создает опасный замкнутый круг, который может привести к необдуманным и бессмысленным решениям", - заявили в латвийской разведке.

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"Мы видим все больше признаков того, что Путин хочет получать только хорошие новости. Он изолирован, и это еще больше затрудняет процесс принятия решений, поскольку они основываются не на реальной ситуации", – добавили в разведке.

Польша заявляет, что гибридная война уже идет

Fox News отмечает, что предупреждение латвийской разведки совпадает с заявлениями польских чиновников. По их словам, гибридная война России против восточного фланга НАТО уже идет. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий указал на убийства, активность беспилотников, кибератаки и нападения на объекты критической инфраструктуры на территории НАТО, включая, по его словам, организованную Россией кибератаку на польскую энергетическую инфраструктуру, целью которой было "оставить без электричества часть Польши".

Латвийская разведка также считает, что западные санкции оказывают реальное влияние на Россию, несмотря на публичные заявления Москвы о том, что она успешно справилась с этим давлением.

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