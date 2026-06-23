Росія може атакувати країни Балтії чи Польщу, - латвійська розвідка

Росія може готувати провокації проти країн Балтії або Польщі, щоб змусити союзників припинити підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Fox News із посиланням на латвійську розвідку.

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"Ми бачимо ознаки того, що Росія готує військові провокації проти країн Балтії або Польщі. Мова йде не про звичайну війну, оскільки зараз Росія до цього не здатна, а про гібридні атаки – із використанням ракет, безпілотників або інших засобів, покликаних надіслати сигнал: припиніть підтримувати Україну, інакше у вас з’являться власні проблеми", – заявили представники латвійської розвідки.

У розвідці вказують на ризик помилкових рішень Кремля

Та додали, що російський диктатор Володимир Путін не лише шукає способи змусити країни НАТО відмовитися від підтримки України, а й отримує спотворені оцінки ситуації всередині власної системи, що збільшує ризик помилкової оцінки рішучості Заходу.

"Найбільше занепокоєння викликає ризик прорахунку. Російські державні структури кажуть Путіну те, що він хоче почути, а це створює небезпечне замкнуте коло, яке може призвести до необдуманих і безглуздих рішень", – заявили в латвійській розвідці.

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"Ми бачимо дедалі більше ознак того, що Путін хоче отримувати лише хороші новини. Він ізольований, і це ще більше ускладнює процес ухвалення рішень, оскільки вони ґрунтуються не на реальній ситуації", – додали в розвідці.

Польща заявляє, що гібридна війна вже триває

Fox News зазначає, що попередження латвійської розвідки збігається із заявами польських посадовців. За їхніми словами, гібридна війна Росії проти східного флангу НАТО вже триває. Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Босацький вказав на вбивства, активність безпілотників, кібератаки та напади на об’єкти критичної інфраструктури на території НАТО, включаючи, за його словами, організовану Росією кібератаку на польську енергетичну інфраструктуру, метою якої було "залишити без електрики частину Польщі".

Латвійська розвідка також вважає, що західні санкції справляють реальний вплив на Росію, попри публічні заяви Москви про те, що вона успішно впоралася з цим тиском.

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