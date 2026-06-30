Перед саммитом НАТО в Анкаре Трамп пообещал "приятный сюрприз" для Турции, – СМИ
Президент США Дональд Трамп в ближайшее время может принять решение в отношении Турции, которое, по его словам, "сделает её очень счастливой".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Euractiv.
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Трамп сделал это заявление, отвечая на вопрос о своих планах перед саммитом НАТО в Анкаре, который запланирован на 7–8 июля.
"Вероятно, я сделаю что-то, что сделает их очень счастливыми", — сказал он.
По данным издания, администрация США уже проинформировала Конгресс о намерении одобрить продажу американских двигателей для турецкого истребителя пятого поколения KAAN. Сумма сделки составляет 613 млн евро. Сам самолет пока находится на стадии разработки.
Вопрос F-35 и позиции союзников
Ключевым вопросом остается возможное возвращение Турции в программу истребителей F-35. Анкару исключили из нее в 2019 году после закупки российских систем С-400.
Как отмечает издание, Израиль и Греция выступают против передачи этих самолетов Турции. Они считают, что это может изменить баланс сил в регионе. Греция уже заказала F-35, а Израиль использует собственную модифицированную версию самолета.
Посол Израиля в Греции Ноам Кац заявил, что поставки этих самолетов Турции на данном этапе нежелательны для региона.
Также сообщается, что член Палаты представителей США Дина Титус собирает подписи под письмом с призывом к Конгрессу заблокировать любую продажу F-35 Турции.
По информации источников, продажа двигателей для KAAN, вероятно, состоится. В то же время решение по F-35 зависит от договоренностей, согласно которым Турция может продать свои системы С-400 третьей стране, а не возвращать их России. Среди возможных покупателей называют Южную Корею.
Напомним, Украина ожидает дополнительных решений по ПВО на саммите НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
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