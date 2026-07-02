На саммите НАТО ожидают новых решений по поддержке Украины, - СМИ

На саммите НАТО в Анкаре, который состоится 7–8 июля, Украина станет одной из ключевых тем. Союзники Альянса готовят новые обязательства по поддержке Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер, пишет Türkiye Today.

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По словам дипломата, одним из важных механизмов поддержки Украины остается программа PURL, в рамках которой страны НАТО закупают американское вооружение для передачи Украине.

"Украина будет занимать видное место в Анкаре", - подчеркнул Витакер.

Он отметил, что благодаря механизму PURL союзники уже закупили вооружение на сумму более 6 млрд долларов, в частности ракеты PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot.

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В США ожидают новых решений союзников

Витакер не стал анонсировать конкретные решения, которые могут быть приняты на саммите, однако выразил уверенность, что союзники увеличат свою помощь Украине.

"Следует ожидать дальнейших обязательств... Я уверен, что каждый союзник увеличит свой вклад", - сказал постоянный представитель США при НАТО.

Отдельно он подчеркнул, что Альянс должен сосредоточиться не только на увеличении оборонных расходов, но и на развитии реальных военных возможностей. Среди приоритетов он назвал системы противовоздушной обороны, высокоточное оружие, средства борьбы с беспилотниками, истребители F-35 и беспилотные системы.

Кроме того, по словам Витакера, Соединенные Штаты ожидают, что все 32 страны-члена НАТО постепенно выйдут на уровень оборонных расходов в 5% ВВП в соответствии с договоренностями, достигнутыми в прошлом году в Гааге.

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