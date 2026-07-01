Германия на саммите НАТО будет призывать к усилению финансовой поддержки Украины, - Мерц

На саммите НАТО в Анкаре Германия предложит европейским союзникам взять на себя новые финансовые обязательства по поддержке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ntv.

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"Германское правительство предлагает, чтобы мы, как европейские союзники по НАТО, взяли на себя новые финансовые обязательства перед Киевом", - заявил канцлер Фридрих Мерц.

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Также Мерц надеется, что правительство РФ сделает из этого правильные выводы и будет готово начать переговоры о прекращении огня.

"Мы не отступим от нашей поддержки Украины", – подчеркнул Мерц.

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По его словам, теперь только от лидера России Владимира Путина зависит, состоятся ли такие переговоры и закончится ли война.