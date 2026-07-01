Германия на саммите НАТО будет призывать к усилению финансовой поддержки Украины, - Мерц
На саммите НАТО в Анкаре Германия предложит европейским союзникам взять на себя новые финансовые обязательства по поддержке Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ntv.
"Германское правительство предлагает, чтобы мы, как европейские союзники по НАТО, взяли на себя новые финансовые обязательства перед Киевом", - заявил канцлер Фридрих Мерц.
Также Мерц надеется, что правительство РФ сделает из этого правильные выводы и будет готово начать переговоры о прекращении огня.
"Мы не отступим от нашей поддержки Украины", – подчеркнул Мерц.
По его словам, теперь только от лидера России Владимира Путина зависит, состоятся ли такие переговоры и закончится ли война.
- Саммит НАТО в Анкаре запланирован на 7-8 июля. Лидеры стран Альянса соберутся в президентском комплексе Бештепе. На нем могут встретиться Трамп и Зеленский.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Українці щиро вдячні і пам'ятають про дієву допомогу від Німеччини!!!
Слава Україні!! Дякуємо ФРН!
Бо без цього, у нього отой «рейтинг», і обмякне, і обвисне…, як і у ****** з 2014 року!!
Так і будуть сьогоднішні політики авторитет Польщі рівняти до московитів за часів печенігів-сраліна… Вялічіє …упєрдє…
Ну, десь так.