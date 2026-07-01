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Новости Саммит НАТО в Анкаре
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Германия на саммите НАТО будет призывать к усилению финансовой поддержки Украины, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц

На саммите НАТО в Анкаре Германия предложит европейским союзникам взять на себя новые финансовые обязательства по поддержке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ntv.

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"Германское правительство предлагает, чтобы мы, как европейские союзники по НАТО, взяли на себя новые финансовые обязательства перед Киевом", - заявил канцлер Фридрих Мерц.

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Также Мерц надеется, что правительство РФ сделает из этого правильные выводы и будет готово начать переговоры о прекращении огня.

"Мы не отступим от нашей поддержки Украины", – подчеркнул Мерц.

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По его словам, теперь только от лидера России Владимира Путина зависит, состоятся ли такие переговоры и закончится ли война.

  • Саммит НАТО в Анкаре запланирован на 7-8 июля. Лидеры стран Альянса соберутся в президентском комплексе Бештепе. На нем могут встретиться Трамп и Зеленский.

Автор: 

Германия (7578) обязательства (13) Фридрих Мерц (458)
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Топ комментарии
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шо на це скаже Польща?
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01.07.2026 15:14 Ответить
+1
Німеччина, як криголам, веде інші країни ЄС в океані Світової економіки!!
Українці щиро вдячні і пам'ятають про дієву допомогу від Німеччини!!!
Слава Україні!! Дякуємо ФРН!
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01.07.2026 15:15 Ответить
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Тепер, мабуть, чекаймо від мудрого кєровніка Поляків, звинувачень України щодо нападів совдепії за часів сраліна - будьоного, на Варшаву??
Бо без цього, у нього отой «рейтинг», і обмякне, і обвисне…, як і у ****** з 2014 року!!
Так і будуть сьогоднішні політики авторитет Польщі рівняти до московитів за часів печенігів-сраліна… Вялічіє …упєрдє…
Ну, десь так.
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01.07.2026 15:29 Ответить

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