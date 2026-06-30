Эрдоган обсудил с Мерцем Украину, НАТО и мирные переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем подчеркнул необходимость возобновления переговоров о прекращении войны между РФ и Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление по вопросам коммуникаций президента Турции.

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Турция ожидает решений по укреплению обороны НАТО

Эрдоган также выразил надежду, что во время саммита лидеров НАТО, который состоится в Анкаре, союзники продемонстрируют решимость в вопросах укрепления европейской обороны в рамках Альянса и сохранения трансатлантического единства.

Анкара призвала активизировать дипломатические усилия в отношении Украины

Президент Турции подчеркнул, что Анкара продолжает прилагать усилия для достижения прочного мира между Россией и Украиной.

По его словам, Турция работает над возобновлением переговорного процесса и активизацией дипломатических усилий, направленных на прекращение войны.

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