Эрдоган обсудил с Мерцем Украину, НАТО и мирные переговоры
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем подчеркнул необходимость возобновления переговоров о прекращении войны между РФ и Украиной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление по вопросам коммуникаций президента Турции.
Турция ожидает решений по укреплению обороны НАТО
Эрдоган также выразил надежду, что во время саммита лидеров НАТО, который состоится в Анкаре, союзники продемонстрируют решимость в вопросах укрепления европейской обороны в рамках Альянса и сохранения трансатлантического единства.
Анкара призвала активизировать дипломатические усилия в отношении Украины
Президент Турции подчеркнул, что Анкара продолжает прилагать усилия для достижения прочного мира между Россией и Украиной.
По его словам, Турция работает над возобновлением переговорного процесса и активизацией дипломатических усилий, направленных на прекращение войны.
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