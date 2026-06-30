Ердоган обговорив із Мерцом Україну, НАТО та мирні переговори

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у розмові з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем наголосив на необхідності відновлення переговорів щодо завершення війни між РФ та Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління з питань комунікацій президента Туреччини.

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Туреччина очікує рішень щодо зміцнення оборони НАТО

Ердоган також висловив сподівання, що під час саміту лідерів НАТО, який відбудеться в Анкарі, союзники продемонструють рішучість у питаннях посилення європейської оборони в межах Альянсу та збереження трансатлантичної єдності.

Анкара закликала активізувати дипломатію щодо України

Президент Туреччини наголосив, що Анкара продовжує докладати зусиль для досягнення тривалого миру між Росією та Україною.

За його словами, Туреччина працює над відновленням переговорного процесу та активізацією дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення війни.

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