Ми повинні якнайшвидше досягти врегулювання війни РФ проти України, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про необхідність досягнення результатів у врегулюванні війни Росії проти України вже найближчим часом шляхом діалогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йшлося під час виступу турецького лідера на Парламентському саміті НАТО, інформує CNN Türk.

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Діалог як головний інструмент завершення війни

Ердоган наголосив, що врегулювання війни має відбуватися через переговори та політичний діалог. Він підкреслив, що Туреччина вже має досвід запуску результативних процесів між сторонами та користується довірою як України, так і Росії.

"Хочу особливо наголосити, що ми повинні досягти результатів у найближчий період щодо врегулювання російсько-української війни шляхом діалогу", - заявив Ердоган.

Президент Туреччини також зазначив, що його країна й надалі активно сприятиме мирним ініціативам, зберігаючи неупереджену позицію.

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НАТО, безпека та роль Туреччини

Ердоган звернув увагу на зміну безпекової ситуації у світі. За його словами, нині триває період невизначеності, коли стабільність поступається місцем напруженості, а передбачуваність зменшується.

Він підкреслив, що в таких умовах важливо зміцнювати солідарність союзників і зберігати стримувальний потенціал НАТО.

Крім того, президент Туреччини наголосив на важливій ролі своєї країни в Альянсі та закликав інтегрувати її до європейських оборонних ініціатив.

За його словами, під час саміту НАТО в Анкарі партнери планують обговорити глобальні та регіональні події, зокрема ситуацію в Україні, Ірані, регіоні Перської затоки та Палестині.

Нагадаємо, саміт НАТО в Анкарі запланований на 7–8 липня. Лідери країн Альянсу зберуться в президентському комплексі Бештепе. На ньому можуть зустрітися президент США Дональд Трамп і очільник України Володимир Зеленський.

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