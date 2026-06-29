Мы должны как можно скорее добиться урегулирования войны РФ против Украины, — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости достижения результатов в урегулировании войны России против Украины уже в ближайшее время путем диалога.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом шла речь во время выступления турецкого лидера на Парламентском саммите НАТО, сообщает CNN Türk.

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Диалог как главный инструмент прекращения войны

Эрдоган подчеркнул, что урегулирование войны должно происходить через переговоры и политический диалог. Он отметил, что Турция уже имеет опыт запуска результативных процессов между сторонами и пользуется доверием как Украины, так и России.

"Хочу особо подчеркнуть, что мы должны добиться результатов в ближайший период по урегулированию российско-украинской войны путем диалога", — заявил Эрдоган.

Президент Турции также отметил, что его страна и в дальнейшем будет активно содействовать мирным инициативам, сохраняя беспристрастную позицию.

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НАТО, безопасность и роль Турции

Эрдоган обратил внимание на изменение ситуации с безопасностью в мире. По его словам, сейчас продолжается период неопределенности, когда стабильность уступает место напряженности, а предсказуемость снижается.

Он подчеркнул, что в таких условиях важно укреплять солидарность союзников и сохранять сдерживающий потенциал НАТО.

Кроме того, президент Турции подчеркнул важную роль своей страны в Альянсе и призвал интегрировать ее в европейские оборонные инициативы.

По его словам, в ходе саммита НАТО в Анкаре партнеры планируют обсудить глобальные и региональные события, в частности ситуацию в Украине, Иране, регионе Персидского залива и Палестине.

Напомним, саммит НАТО в Анкаре запланирован на 7–8 июля. Лидеры стран Альянса соберутся в президентском комплексе Бештепе. На нем могут встретиться президент США Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский.

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