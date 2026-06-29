Мы должны как можно скорее добиться урегулирования войны РФ против Украины, — Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости достижения результатов в урегулировании войны России против Украины уже в ближайшее время путем диалога.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом шла речь во время выступления турецкого лидера на Парламентском саммите НАТО, сообщает CNN Türk.
Диалог как главный инструмент прекращения войны
Эрдоган подчеркнул, что урегулирование войны должно происходить через переговоры и политический диалог. Он отметил, что Турция уже имеет опыт запуска результативных процессов между сторонами и пользуется доверием как Украины, так и России.
"Хочу особо подчеркнуть, что мы должны добиться результатов в ближайший период по урегулированию российско-украинской войны путем диалога", — заявил Эрдоган.
Президент Турции также отметил, что его страна и в дальнейшем будет активно содействовать мирным инициативам, сохраняя беспристрастную позицию.
НАТО, безопасность и роль Турции
Эрдоган обратил внимание на изменение ситуации с безопасностью в мире. По его словам, сейчас продолжается период неопределенности, когда стабильность уступает место напряженности, а предсказуемость снижается.
Он подчеркнул, что в таких условиях важно укреплять солидарность союзников и сохранять сдерживающий потенциал НАТО.
Кроме того, президент Турции подчеркнул важную роль своей страны в Альянсе и призвал интегрировать ее в европейские оборонные инициативы.
По его словам, в ходе саммита НАТО в Анкаре партнеры планируют обсудить глобальные и региональные события, в частности ситуацию в Украине, Иране, регионе Персидского залива и Палестине.
- Напомним, саммит НАТО в Анкаре запланирован на 7–8 июля. Лидеры стран Альянса соберутся в президентском комплексе Бештепе. На нем могут встретиться президент США Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский.
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