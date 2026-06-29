Турция работает над возобновлением переговоров и активизацией дипломатических усилий между Украиной и РФ, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило управление по связям с общественностью президента Турции.
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Эрдоган и Мерц обсуждали двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.
"Президент Эрдоган заявил, что Турция стремится развивать двусторонние отношения с Германией, и подчеркнул важность продолжения взаимных шагов для достижения этой цели", — говорится в сообщении.
Кроме того, Эрдоган заявил, что на саммите лидеров НАТО в Анкаре Турция ожидает проявления сильной политической воли в отношении укрепления европейской обороны в рамках НАТО, а также сохранения трансатлантических связей.
"Кроме того, президент Турции подчеркнул, что Анкара и в дальнейшем прилагает усилия для достижения устойчивого мира в войне между Россией и Украиной. По его словам, Турция работает над возобновлением переговорного процесса и активизацией дипломатических усилий", — подытожили в управлении по коммуникациям.
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