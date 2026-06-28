Делегация ЕС во главе с Каллас отправляется в Турцию перед саммитом НАТО

Делегация Европейского Союза во главе с главным дипломатом Каей Каллас посетит Турцию накануне саммита НАТО в Анкаре.

Об этом стало известно газете Hurriyet Daily News, которую цитирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Визит делегации ЕС в Анкару: встречи и ключевые темы

В Анкару 30 июня, помимо Каи Каллас, прибудут еврокомиссары по вопросам расширения Марта Кос и по внутренним делам Магнус Бруннер.

Планируются встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, министром казначейства и финансов Мехметом Шимшеком и министром транспорта и инфраструктуры Абдулкадиром Уралоглу.

"Обсуждения будут охватывать широкий спектр вопросов — от Украины и Ближнего Востока до миграции, транспорта и визовой либерализации", — отмечают источники издания.

Стороны также планируют обсудить расширение ЕС и развитие сотрудничества в различных сферах политики.

Визит рассматривается как сигнал об усилении диалога между ЕС и Турцией, которую в Брюсселе считают важным партнером, несмотря на политические разногласия.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что на саммите НАТО в Анкаре Украина ожидает дополнительных решений по вопросам ПВО.

Саммит НАТО в Анкаре запланирован на 7–8 июля. Лидеры стран Альянса соберутся в президентском комплексе Бештепе. На нем могут встретиться Трамп и Зеленский.

Читайте: Мерц призвал союзников по НАТО "послать сигнал" Путину из Анкары