Делегація ЄС на чолі з Каллас їде до Туреччини перед самітом НАТО

Делегація Європейського Союзу на чолі з головною дипломаткою Каєю Каллас відвідає Туреччину напередодні саміту НАТО в Анкарі.

Про це стало відомо газеті Hurriyet Daily New, яку цитує Цензор.НЕТ.

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Візит делегації ЄС до Анкари: зустрічі та ключові теми

До Анкари 30 червня, окрім Кає Каллас, прибудуть єврокомісари з питань розширення Марта Кос та з внутрішніх справ Магнус Бруннер.

Плануються зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, міністром казначейства та фінансів Мехметом Шімшеком та міністром транспорту і інфраструктури Абдулкадіром Уралоглу.

"Обговорення охоплюватимуть широкий спектр питань – від України та Близького Сходу до міграції, транспорту та візової лібералізації", – зазначають джерела видання.

Сторони також планують обговорити розширення ЄС та розвиток співпраці у різних сферах політики.

Візит розглядається як сигнал про посилення діалогу між ЄС і Туреччиною, яку в Брюсселі вважають важливим партнером попри політичні розбіжності.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що на саміті НАТО в Анкарі Україна очікує додаткових рішень щодо ППО.

Саміт НАТО в Анкарі запланований на 7–8 липня. Лідери країн Альянсу зберуться в президентському комплексі Бештепе. На ньомуможуть зустрітися Трамп і Зеленський.

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