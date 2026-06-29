Туреччина працює над відновленням переговорів та активізацією дипломатичних зусиль між Україною та РФ, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило управління комунікацій президента Туреччини.

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Подробиці

Ердоган та Мерц обговорювали двосторонні відносини, а також регіональні й глобальні питання.

"Президент Ердоган заявив, що Туреччина прагне розвивати двосторонні відносини з Німеччиною, і наголосив на важливості продовження взаємних кроків для досягнення цієї мети", - йдеться в повідомленні.

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Також Ердоган заявив, що на саміті лідерів НАТО в Анкарі Туреччина очікує на демонстрацію сильної політичної волі щодо зміцнення європейської оборони в межах НАТО, а також збереження трансатлантичного зв'язку.

"Крім того, президент Туреччини підкреслив, що Анкара й надалі докладає зусиль для досягнення сталого миру у війні між Росією та Україною. За його словами, Туреччина працює над відновленням переговорного процесу та активізацією дипломатичних зусиль", - підсумували в управлінні комунікацій.

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