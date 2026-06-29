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Новини Роль Туреччини в мирних перемовинах
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Туреччина працює над відновленням переговорів та активізацією дипломатичних зусиль між Україною та РФ, - Ердоган

Ердоган зробив заяву про переговори між Україною та РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило управління комунікацій президента Туреччини.

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Подробиці

Ердоган та Мерц обговорювали двосторонні відносини, а також регіональні й глобальні питання.

"Президент Ердоган заявив, що Туреччина прагне розвивати двосторонні відносини з Німеччиною, і наголосив на важливості продовження взаємних кроків для досягнення цієї мети", - йдеться в повідомленні.

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Також Ердоган заявив, що на саміті лідерів НАТО в Анкарі Туреччина очікує на демонстрацію сильної політичної волі щодо зміцнення європейської оборони в межах НАТО, а також збереження трансатлантичного зв'язку.

"Крім того, президент Туреччини підкреслив, що Анкара й надалі докладає зусиль для досягнення сталого миру у війні між Росією та Україною. За його словами, Туреччина працює над відновленням переговорного процесу та активізацією дипломатичних зусиль", - підсумували в управлінні комунікацій.

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Туреччина (3731) Ердоган Реджеп Таїп (1009) Мерц Фрідріх (466)
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