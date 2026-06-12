Безпека у Чорноморському регіоні залежить від миру між Україною та РФ, - Фідан

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що довгострокова безпека Чорного моря залежить від припинення війни між Україною та Росією та досягнення справедливого миру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це міністр закордонних справ Туреччини заявив на спільній пресконференції з міністеркою закордонних справ Болгарії Веліславою Петровою-Чамовою.

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"Ми вважаємо життєво важливим для миру і спокою в нашому регіоні використати всі можливості для досягнення миру між Росією та Україною. Туреччина й надалі надаватиме сторонам активну підтримку в цьому напрямку. Ми очікуємо якнайшвидшого досягнення тривалого і справедливого миру, заснованого на міжнародному праві", - сказав Фідан.

Чорне море під загрозою через війну

Він зазначив, що питання безпеки Чорного моря було одним із ключових під час переговорів із болгарською стороною.

"Довгостроковою гарантією безпеки Чорного моря є завершення російсько-української війни", - наголосив Фідан.

Міністр зазначив, що Туреччина, Болгарія та Румунія продовжують співпрацювати в межах Чорноморської групи протимінних заходів, яка сприяє безпеці судноплавства в регіоні.

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