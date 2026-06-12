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Новости Прекращение ударов в Чорном море
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Безопасность в Черноморском регионе зависит от мира между Украиной и РФ, - Фидан

Фидан: завершение войны РФ против Украины является гарантией безопасности Черного моря

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что долгосрочная безопасность Черного моря зависит от прекращения войны между Украиной и Россией и достижения справедливого мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом министр иностранных дел Турции заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Болгарии Велиславой Петровой-Чамовой.

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"Мы считаем жизненно важным для мира и спокойствия в нашем регионе использовать все возможности для достижения мира между Россией и Украиной. Турция и в дальнейшем будет оказывать сторонам активную поддержку в этом направлении. Мы ожидаем скорейшего достижения прочного и справедливого мира, основанного на международном праве", - сказал Фидан.

Черное море под угрозой из-за войны

Он отметил, что вопрос безопасности Черного моря был одним из ключевых во время переговоров с болгарской стороной.

"Долгосрочной гарантией безопасности Черного моря является завершение российско-украинской войны", - подчеркнул Фидан.

Министр отметил, что Турция, Болгария и Румыния продолжают сотрудничать в рамках Черноморской группы противоминных мер, которая способствует безопасности судоходства в регионе.

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Турция (3547) Черное море (1513) Фидан Хакан (77)
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Безпека в Чорнорському регіоні залежить від кацапів - не може вимовити
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12.06.2026 09:26 Ответить
Турки і гітлерівцям підмахували в свій час. Їм не звикати.
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12.06.2026 09:30 Ответить
Так - були такі тверді "нейтрали" - за німців
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12.06.2026 09:33 Ответить
Геніально.
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12.06.2026 09:27 Ответить
тільки від московитів залежить - виключно!
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12.06.2026 09:36 Ответить
Викиньте звідти підарашку і буде повна безпека.
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12.06.2026 10:05 Ответить
Османи за триста років мали б зрозуміти, що безпека в чорноморському регіоні залежить від того буде існувати росія чи ні.
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12.06.2026 10:09 Ответить
Щось він нічого не сказав про чий Крим .
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12.06.2026 10:11 Ответить
Та ну на не може бути , як ти додуплив .
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12.06.2026 10:40 Ответить
 
 