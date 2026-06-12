Безопасность в Черноморском регионе зависит от мира между Украиной и РФ, - Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что долгосрочная безопасность Черного моря зависит от прекращения войны между Украиной и Россией и достижения справедливого мира.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом министр иностранных дел Турции заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Болгарии Велиславой Петровой-Чамовой.
"Мы считаем жизненно важным для мира и спокойствия в нашем регионе использовать все возможности для достижения мира между Россией и Украиной. Турция и в дальнейшем будет оказывать сторонам активную поддержку в этом направлении. Мы ожидаем скорейшего достижения прочного и справедливого мира, основанного на международном праве", - сказал Фидан.
Черное море под угрозой из-за войны
Он отметил, что вопрос безопасности Черного моря был одним из ключевых во время переговоров с болгарской стороной.
"Долгосрочной гарантией безопасности Черного моря является завершение российско-украинской войны", - подчеркнул Фидан.
Министр отметил, что Турция, Болгария и Румыния продолжают сотрудничать в рамках Черноморской группы противоминных мер, которая способствует безопасности судоходства в регионе.
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