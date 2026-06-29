Европа должна быть проектом мира, но с оружием, — Михал

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркнул, что полномасштабная война России против Украины заставила Европу переосмыслить подход к безопасности и обороне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv.

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"Это тот момент, когда оборонное сотрудничество в ЕС стало реальностью. Европа была проектом мира без оружия. Теперь это будет проект мира - но с оружием", - заявил он.

По словам Михала, если Европа, как один из самых богатых регионов мира, будет обладать достаточным оборонным потенциалом и сможет самостоятельно реагировать на вызовы в сфере безопасности, она станет гораздо более сильным и влиятельным глобальным игроком.

"Из плохих причин для будущего Европы происходят хорошие вещи", - добавил премьер-министр Эстонии.

Эстония против переговоров с Кремлем

Глава правительства Эстонии заявил, что пока не видит оснований для начала мирных переговоров с Россией.

По его мнению, приоритетом для европейских государств должно оставаться укрепление обороноспособности, поддержка Украины и сдерживание российской агрессии, а не возобновление политического диалога с Кремлем.

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