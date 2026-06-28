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Новости переговоры с РФ
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Мы должны демонстрировать силу: Латвия выступила против переговоров Европы с Россией в данный момент

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс о переговорах с Россией

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что Европа не должна торопиться с переговорами с Россией и должна демонстрировать силу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его цитирует Euractiv.

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Переговоры с Россией пока не актуальны

По словам Кулбергса, он не верит в возможность скорого мирного соглашения с Россией. Поэтому главной задачей Европы является не поиск компромиссов, а укрепление собственной безопасности.

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Латвийский премьер подчеркнул, что на восточной границе Европы не должно быть "слабого звена". Также политик подчеркнул необходимость усиления обороноспособности стран ЕС.

"Мы должны иметь единый подход – только тогда не будет никаких нелепых идей… Сначала мы должны доверять себе. Мы должны продемонстрировать силу", – заявил Кулбергс.

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Ставка на НАТО и дискуссии в ЕС

Латвийский премьер также выразил уверенность, что НАТО и США поддержат его страну в случае прямой угрозы со стороны России.

Напомним, в ЕС продолжаются дискуссии о контактах с Кремлем.

  • Ранее сообщалось, что председатель Европейского совета Антониу Кошта установил контакт с российской стороной для обсуждения возможных путей завершения войны против Украины.
  • Этот вопрос вызвал споры среди лидеров ЕС. Часть стран Балтии выступила против таких контактов, тогда как отдельные лидеры Евросоюза подвергли их критике.

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Европа (2459) Латвия (1484) переговоры (5854) россия (98090)
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Топ комментарии
+2
І ти також воюєш?
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28.06.2026 23:09 Ответить
+2
Щоб показати силу Латвія та інші країни повинні вступити у війну з кацапстаном і допомогти Україні швидше його добити!
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28.06.2026 23:10 Ответить
+1
І ти теж? Чи, як завжди, всі, крім тебе?
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28.06.2026 23:10 Ответить

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