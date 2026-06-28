Мы должны демонстрировать силу: Латвия выступила против переговоров Европы с Россией в данный момент
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что Европа не должна торопиться с переговорами с Россией и должна демонстрировать силу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, его цитирует Euractiv.
Переговоры с Россией пока не актуальны
По словам Кулбергса, он не верит в возможность скорого мирного соглашения с Россией. Поэтому главной задачей Европы является не поиск компромиссов, а укрепление собственной безопасности.
Латвийский премьер подчеркнул, что на восточной границе Европы не должно быть "слабого звена". Также политик подчеркнул необходимость усиления обороноспособности стран ЕС.
"Мы должны иметь единый подход – только тогда не будет никаких нелепых идей… Сначала мы должны доверять себе. Мы должны продемонстрировать силу", – заявил Кулбергс.
Ставка на НАТО и дискуссии в ЕС
Латвийский премьер также выразил уверенность, что НАТО и США поддержат его страну в случае прямой угрозы со стороны России.
Напомним, в ЕС продолжаются дискуссии о контактах с Кремлем.
- Ранее сообщалось, что председатель Европейского совета Антониу Кошта установил контакт с российской стороной для обсуждения возможных путей завершения войны против Украины.
- Этот вопрос вызвал споры среди лидеров ЕС. Часть стран Балтии выступила против таких контактов, тогда как отдельные лидеры Евросоюза подвергли их критике.
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