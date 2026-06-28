Мы должны демонстрировать силу: Латвия выступила против переговоров Европы с Россией в данный момент

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что Европа не должна торопиться с переговорами с Россией и должна демонстрировать силу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его цитирует Euractiv.

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Переговоры с Россией пока не актуальны

По словам Кулбергса, он не верит в возможность скорого мирного соглашения с Россией. Поэтому главной задачей Европы является не поиск компромиссов, а укрепление собственной безопасности.

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Латвийский премьер подчеркнул, что на восточной границе Европы не должно быть "слабого звена". Также политик подчеркнул необходимость усиления обороноспособности стран ЕС.

"Мы должны иметь единый подход – только тогда не будет никаких нелепых идей… Сначала мы должны доверять себе. Мы должны продемонстрировать силу", – заявил Кулбергс.

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Ставка на НАТО и дискуссии в ЕС

Латвийский премьер также выразил уверенность, что НАТО и США поддержат его страну в случае прямой угрозы со стороны России.

Напомним, в ЕС продолжаются дискуссии о контактах с Кремлем.

Ранее сообщалось, что председатель Европейского совета Антониу Кошта установил контакт с российской стороной для обсуждения возможных путей завершения войны против Украины.

Этот вопрос вызвал споры среди лидеров ЕС. Часть стран Балтии выступила против таких контактов, тогда как отдельные лидеры Евросоюза подвергли их критике.

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