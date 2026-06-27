Инициатива в войне больше не на стороне России, - Сикорский

Благодаря эффективной обороне Украины Россия в настоящее время не располагает достаточными ресурсами для потенциальной агрессии против государств восточного фланга НАТО.

Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью CBS News, сообщает Цензор.НЕТ.

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Боевые действия зашли в тупик

"Украина, бесспорно, одержала победу в Черном море. Россия, бесспорно, не имеет преимущества в воздухе над Украиной. Она может запускать ракеты и дроны, но не может свободно летать над территорией Украины. Наземные боевые действия зашли в тупик, и, похоже, Украина установила контроль над огневым поражением на стратегической автомагистрали от Донбасса до Крыма", - сказал он.

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По словам Сикорского, войны никогда не бывают линейными - они проходят различные фазы.

"Но, похоже, этап, когда инициатива принадлежала России, завершился", - добавил он.

Переговоры Украины и РФ

Что касается возможных мирных переговоров о завершении российско-украинской войны, Сикорский высказал мнение, что они должны проходить непосредственно между президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором Владимиром Путиным без посредничества третьих сторон.

"Лично я считаю, что лучше позволить России и Украине вести переговоры напрямую... Есть вопросы, в которых мы не хотим на них давить. Мы (европейцы. - Ред.) считаем, что если Путин готов к перемирию, которое предложила Украина, или к заключению мирного соглашения, он найдет номер Зеленского", - сказал Сикорский.

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Глава МИД Польши также добавил, что европейцы "не являются нейтральными" между Украиной и Россией.

"Мы на стороне жертвы агрессии. А Россия является агрессором", - подчеркнул Сикорский.