Сикорский о Волынской трагедии: Это была этническая чистка и геноцид, но примирение с Украиной должно основываться на правде

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал Волынскую трагедию этнической чисткой с элементами геноцида, в ходе которой было убито 100 тысяч человек. В то же время глава польской дипломатии подчеркнул, что Варшава стремится строить конструктивное общее будущее с Украиной.

Об этом он заявил в интервью CBS News, передает Цензор.НЕТ.

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Правда о прошлом как основа стабильности

Сикорский обозначил рамки, в которых польское правительство видит решение исторических вопросов.

"Это была этническая чистка с элементами геноцида. Было убито 100 тысяч человек. Но мы считаем, что примирение, прежде всего, должно основываться на правде о прошлом. И в то же время оно не обязательно происходит между друзьями. Цель примирения — не допустить повторения ужасных событий прошлого", — заявил польский дипломат.

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Опыт Европейского Союза: от войны к прагматизму

Глава МИД Польши призвал украинское общество и политикум обратиться к европейскому опыту преодоления кризисов. Он напомнил, что современная объединенная Европа строилась на обломках гораздо более кровавых и масштабных конфликтов, где главной движущей силой выступили прагматизм и гарантии безопасности, а не мгновенное прощение.

"И это, собственно, базовое соглашение, на котором стоит Европейский Союз. Европейский Союз начинался как сообщество угля и стали между Германией и Францией — всего через несколько лет после самой кровопролитной войны в истории. То есть речь идет не о том, чтобы люди бросались друг другу в объятия. Речь идет о решении не повторять плохого и найти лучшее общее будущее. И именно в этом духе я надеюсь, что мы сможем выстраивать отношения с Украиной", — резюмировал Сикорский.

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