Сикорский о Волынской трагедии: Это была этническая чистка и геноцид, но примирение с Украиной должно основываться на правде
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал Волынскую трагедию этнической чисткой с элементами геноцида, в ходе которой было убито 100 тысяч человек. В то же время глава польской дипломатии подчеркнул, что Варшава стремится строить конструктивное общее будущее с Украиной.
Об этом он заявил в интервью CBS News, передает Цензор.НЕТ.
Правда о прошлом как основа стабильности
Сикорский обозначил рамки, в которых польское правительство видит решение исторических вопросов.
"Это была этническая чистка с элементами геноцида. Было убито 100 тысяч человек. Но мы считаем, что примирение, прежде всего, должно основываться на правде о прошлом. И в то же время оно не обязательно происходит между друзьями. Цель примирения — не допустить повторения ужасных событий прошлого", — заявил польский дипломат.
Опыт Европейского Союза: от войны к прагматизму
Глава МИД Польши призвал украинское общество и политикум обратиться к европейскому опыту преодоления кризисов. Он напомнил, что современная объединенная Европа строилась на обломках гораздо более кровавых и масштабных конфликтов, где главной движущей силой выступили прагматизм и гарантии безопасности, а не мгновенное прощение.
"И это, собственно, базовое соглашение, на котором стоит Европейский Союз. Европейский Союз начинался как сообщество угля и стали между Германией и Францией — всего через несколько лет после самой кровопролитной войны в истории. То есть речь идет не о том, чтобы люди бросались друг другу в объятия. Речь идет о решении не повторять плохого и найти лучшее общее будущее. И именно в этом духе я надеюсь, что мы сможем выстраивать отношения с Украиной", — резюмировал Сикорский.
Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии
- В сентябре 2024 года в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС.
- Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943–1944 годов.
- 4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС до тех пор, пока не будет решен вопрос об эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.
- В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации останков, связанных с взаимными историческими конфликтами.
- Впоследствии Украина дала разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии в Тернопольской области.
- В апреле 2025 года Украина дала согласие на проведение поисковых работ по обнаружению останков польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ривненской области.
- 6 сентября в Тернопольской области перезахоронили останки, обнаруженные в ходе эксгумаций на месте бывшего села Пужники. В мероприятии приняли участие делегации Украины и Польши.
- Польская сторона согласовала с Украиной начало поисково-эксгумационных работ в польском селе Юречкова 30 сентября 2025 года.
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1. показати злочини АК.
2. самі чесно знайти та визнати злочини УПА.
при цьому і УПА, і АК я вважаю Героями своїх народів, бо метою обох армій була війна проти німців !
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