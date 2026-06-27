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Новости Волынская трагедия Отношения Украины и Польши
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Сикорский о Волынской трагедии: Это была этническая чистка и геноцид, но примирение с Украиной должно основываться на правде

сікорський

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал Волынскую трагедию этнической чисткой с элементами геноцида, в ходе которой было убито 100 тысяч человек. В то же время глава польской дипломатии подчеркнул, что Варшава стремится строить конструктивное общее будущее с Украиной.

Об этом он заявил в интервью CBS News, передает Цензор.НЕТ.

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Правда о прошлом как основа стабильности

Сикорский обозначил рамки, в которых польское правительство видит решение исторических вопросов. 

"Это была этническая чистка с элементами геноцида. Было убито 100 тысяч человек. Но мы считаем, что примирение, прежде всего, должно основываться на правде о прошлом. И в то же время оно не обязательно происходит между друзьями. Цель примирения — не допустить повторения ужасных событий прошлого", — заявил польский дипломат.

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Опыт Европейского Союза: от войны к прагматизму

Глава МИД Польши призвал украинское общество и политикум обратиться к европейскому опыту преодоления кризисов. Он напомнил, что современная объединенная Европа строилась на обломках гораздо более кровавых и масштабных конфликтов, где главной движущей силой выступили прагматизм и гарантии безопасности, а не мгновенное прощение.

"И это, собственно, базовое соглашение, на котором стоит Европейский Союз. Европейский Союз начинался как сообщество угля и стали между Германией и Францией — всего через несколько лет после самой кровопролитной войны в истории. То есть речь идет не о том, чтобы люди бросались друг другу в объятия. Речь идет о решении не повторять плохого и найти лучшее общее будущее. И именно в этом духе я надеюсь, что мы сможем выстраивать отношения с Украиной", — резюмировал Сикорский.

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Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

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история (1966) Польша (9195) Сикорский Радослав (546) Волынская трагедия (229)
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Топ комментарии
+12
поляки не готові і не збираються визнавати власні злочини. вони настільки міфологізували і вилизали свою історію від усього брудного і злочинного, що навіть звичайної дискусії із ними на цю тему не вийде. окрім притомної частини. але притомних завжди меншість, на жаль.
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27.06.2026 00:02 Ответить
+5
А що ви там, ляхи, робили на Волині?
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27.06.2026 00:08 Ответить
+3
от саме тому ми повинні:

1. показати злочини АК.
2. самі чесно знайти та визнати злочини УПА.

при цьому і УПА, і АК я вважаю Героями своїх народів, бо метою обох армій була війна проти німців !

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27.06.2026 00:10 Ответить

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