Экс-министр обороны Польши Блащак вернет Украине орден "За заслуги"

Бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о решении вернуть Украине орден "За заслуги" I степени, которым его наградил Владимир Зеленский в 2022 году.

Об этом он написалв соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

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Озвучил формулу "настоящего примирения"

"Отказываюсь от ордена "За заслуги", которым меня наградили власти Украины", — написал руководитель парламентской фракции партии "Право и справедливость" (2010–2015, с 2023 года).

По его словам, отказ от украинской награды является "жестом солидарности с семьями, которые десятилетиями ждали возможности достойно почтить память своих близких, но сегодня по-прежнему сталкиваются с препятствиями".

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Также он назвал это решение проявлением поддержки позиции действующего президента Польши Кароля Навроцкого.

"Это выражение протеста против позиции нынешних украинских властных структур. В то же время это выражение моей поддержки позиции президента Кароля Навроцкого, который показал, что память о польских жертвах и достоинство нашего государства не подлежат обсуждению. Настоящее примирение можно строить только на фундаменте правды и уважения к жертвам", — добавил Блащак.

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Отметим, что заявление Блащака прозвучало на следующий день после аналогичного заявления председателя партии PiS Ярослава Качиньского. Он сообщил, что вернет врученный ему Украиной Орден князя Ярослава Мудрого II степени.

Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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