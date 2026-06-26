Экс-министр обороны Польши Блащак вернет Украине орден "За заслуги"
Бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о решении вернуть Украине орден "За заслуги" I степени, которым его наградил Владимир Зеленский в 2022 году.
Об этом он написалв соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Озвучил формулу "настоящего примирения"
"Отказываюсь от ордена "За заслуги", которым меня наградили власти Украины", — написал руководитель парламентской фракции партии "Право и справедливость" (2010–2015, с 2023 года).
По его словам, отказ от украинской награды является "жестом солидарности с семьями, которые десятилетиями ждали возможности достойно почтить память своих близких, но сегодня по-прежнему сталкиваются с препятствиями".
Также он назвал это решение проявлением поддержки позиции действующего президента Польши Кароля Навроцкого.
"Это выражение протеста против позиции нынешних украинских властных структур. В то же время это выражение моей поддержки позиции президента Кароля Навроцкого, который показал, что память о польских жертвах и достоинство нашего государства не подлежат обсуждению. Настоящее примирение можно строить только на фундаменте правды и уважения к жертвам", — добавил Блащак.
- Отметим, что заявление Блащака прозвучало на следующий день после аналогичного заявления председателя партии PiS Ярослава Качиньского. Он сообщил, что вернет врученный ему Украиной Орден князя Ярослава Мудрого II степени.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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Невже Навроцькому не ганьба за державний гімн Польщі, де згадується про садиста і ката українського народу Стефана Чарнецького, якого справедливо наздогнала українська куля? Цей мерзотник і геноцидник особисто хвастався, що знищив сто тисяч українців. це він викинув прах Богдана Хмельницького і його сина Тиміша з церви у Суботові. Цей кат і мерзотник вирізав до ноги українське місто Ставище, включно з немовлятами. І ось таку потвору прославляють поляки в своєму гімні. Чому Зеленський не поставить питання напряму перед Навроцьким про Чарнецького у державному гімні Польщі? З таким же успіхом в гімн Німеччини можна було б ввести Генріха Гіммлера. В цьому плані викликає обурення повна бездіяльність в цьому плані державних органів України, зокрема Інституту національної пам'яті, які не підіймають це питання на державному рівні. По суті, при кожному виконанні теперішнього гімну Польщі нам , українцям , плюють в лице. І українські державні органи вважають це нормальним. Всі ці Вови **********, Сибіги , Буданови і т.д. не захищають інтереси держави, яка їх найняла для цього.
- Гєша, только нє Орла !!!! від Орла мене вже нудить !