Президент Польши Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - Ордена Белого Орла - на фоне скандала, связанного с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герої УПА".

Об этом Навроцкий объявил 19 июня вечером в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Решение Варшавы

В своей речи Навроцкий заявил, что орден Белого Орла – это не обычная награда, а символ высочайшего доверия Польши, означающий особую связь с польским государством и особую благодарность народа.

"Такой символ требует не только заслуг, но и уважения к ценностям, составляющим фундамент нашего общества... Поэтому, учитывая согласие президента Владимира Зеленского на присвоение одной из частей Вооруженных сил Украины названия "Героїв УПА", после консультаций с капитулой я принял решение о лишении президента Украины ордена Белого Орла", - заявил Навроцкий.

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Он подчеркнул, что это решение не направлено против украинского народа и не означает изменения стратегического направления польской политики безопасности.

"Мы поддерживали и поддерживаем Украину, поскольку знаем, что российская агрессия представляет угрозу для безопасности Польши и всей Европы. В этой оценке ничего не изменилось. Россия является агрессором, а Путин - преступник, несущий ответственность за развязывание войны, которая стала для Европы крупнейшим вооруженным конфликтом со времен окончания Второй мировой войны. За каждым бомбардированным жилым районом, за каждым ребенком, вынужденным бежать от войны, за каждой семьей, разлученной насилием, стоит решение, принятое в Кремле", - добавил польский лидер.

Скандал с подразделением имени Героев УПА

Обострение в украинско-польских отношениях разразилось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "імені Героїв УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО названия "імені Героїв УПА".

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