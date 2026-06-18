Экс-премьер Польши Моравецкий выступил против приостановки помощи Украине из-за скандала с УПА: "Лучше, чтобы гибли украинские военные"

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил против прекращения военной помощи Украине, прагматично отметив, что для безопасности Варшавы лучше, чтобы российскую агрессию на поле боя сдерживали украинские солдаты. Заявление прозвучало на фоне скандала с переименованием подразделения ССО ВСУ в честь "имени Героев УПА".

Об этом он сказал в интервью польскому радио RMF FM, передает Цензор.НЕТ.

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Почему помощь нельзя прекращать

Моравецкий отметил, что Польша "очень много выиграла" от скандала вокруг названия украинского подразделения ССО.

"Я общаюсь со многими представителями международного сообщества, лидерами из США и Европы. Часть из них узнала, что такое волынско-галицкая резня", — пояснил он.

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Моравецкий отказался поддержать радикальную инициативу своего коллеги по партии "Право и солидарность", депутата Пшемыслава Чарнека, который призвал полностью заблокировать поставки оружия для ВСУ до разрешения исторического спора.

"Я не согласен с блокированием военной помощи. Я предпочитаю, чтобы в украинских танках гибли украинские солдаты, чем чтобы в польских танках гибли польские солдаты", — сказал Моравецкий.

Он добавил, что также не собирается отказываться от украинского Ордена Ярослава Мудрого, который ему вручили.

Политик напомнил, что помощь от Польши в начале полномасштабного российского вторжения была "условной" — "вы защищаетесь от россиян, вы гибнете, чтобы мы были чуть в большей безопасности".

Несмотря на призывы не прекращать поставки оружия, экс-премьер раскритиковал действующее правительство Дональда Туска за якобы "недостаток настойчивости" в диалоге с Киевом, добавив, что и в дальнейшем будет выступать за то, чтобы "в польско-украинских отношениях наконец произошли перемены".

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Скандал с подразделением имени Героев УПА

Обострение в украинско-польских отношениях разгорелось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

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