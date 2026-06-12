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Новости Отношения Украины и Польши Скандал с подразделением имени Героев УПА
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У Навроцкого заявили, что жалуются международным партнерам на Украину из-за УПА и Бандеры

Президент Польши Кароль Навроцкий

В администрации президента Польши Кароля Навроцкого признали, что проводят масштабную международную кампанию, чтобы объяснить иностранным партнерам "негативное" влияние решений президента Украины Владимира Зеленского на польско-украинские отношения.

Об этом в эфире телеканала TV Republika заявил официальный представитель польского президента Рафал Лешкевич, сообщает Цензор.НЕТ.

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Жалоба на международном уровне

Пресс-секретарь польского лидера Рафал Лешкевич подтвердил, что Варшава больше не ограничивается кулуарными претензиями к Киеву. Сейчас польские дипломаты и чиновники активно используют международные площадки для критики украинского руководства.

По его словам, перенос дискуссии на мировую арену имеет важное "образовательное измерение", поскольку иностранцы якобы должны понять логику польского возмущения.

"Мы постоянно говорим об УПА, говорим об этом не только в Польше. Мы переносим эту дискуссию также на международный форум, который должен понять, почему это решение президента Украины так негативно влияет на польско-украинские отношения. Не только в символическом, но и в политическом, социальном измерении", – пояснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Навроцкого объяснили, почему пока не лишили Зеленского ордена Белого орла: Мы еще немного подождем

Время на размышления истекает

Польская сторона продолжает настаивать на том, что Владимир Зеленский обязан лично отменить указ о присвоении одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почетного наименования в честь Героев УПА. Лешкевич подчеркнул, что Варшава демонстрирует терпение, но оно не безгранично.

"Еще немного подождем, изменит ли президент Зеленский свое решение. Дипломатия руководствуется принципами взаимности, поэтому здесь это решение должно встретить жесткую реакцию президента Кароля Навроцкого", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Какими бы ни были отношения между Украиной и Польшей, эксгумации должны проводиться, – глава УИНП Алферов

Скандал с подразделением имени Героев УПА

  • Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
  • 29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.
  • Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "поощрении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
  • Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
  • Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

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Автор: 

Бандера Степан (732) Зеленский Владимир (24490) Польша (9096) УПА (628) Навроцкий Кароль (151)
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Топ комментарии
+12
на сьогодні поляки загнали себе у пастку з якої немає для НИХ хорошого виходу. Тому варто вже не віддавати, а дочекатися, щоб вони самі забрали той орден. І при тому вони значно нівелюють свій статус гравця.
Вони замахнулися на Україну (в вигляді Зе), а нічого не досягли (значить слабкі і немічні), а тепер скаржаться у спортлото. нехай щастить!
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12.06.2026 17:25 Ответить
+6
Керівництву нацистського концтабору, де сидів Бандера, пишить...
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12.06.2026 17:23 Ответить
+5
Твій Зє, своїми діями і спроровокував цю істерію. Крадій Вовочка , щоб відволікти увагу від Міндіча і власного крадійства, вирішив спровокувати міжнародний скандал. І тепер ця потвора, тихетько о потирає рученятамі хіхікає- чубтесь холопи , тепер ЗАХИЩАЙТЕ мене від наклєпів на історичну пам'ять України...
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12.06.2026 17:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Зеля віддай орден бо поляки з тебе не злізуть
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12.06.2026 17:21 Ответить
на сьогодні поляки загнали себе у пастку з якої немає для НИХ хорошого виходу. Тому варто вже не віддавати, а дочекатися, щоб вони самі забрали той орден. І при тому вони значно нівелюють свій статус гравця.
Вони замахнулися на Україну (в вигляді Зе), а нічого не досягли (значить слабкі і немічні), а тепер скаржаться у спортлото. нехай щастить!
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12.06.2026 17:25 Ответить
Твій Зє, своїми діями і спроровокував цю істерію. Крадій Вовочка , щоб відволікти увагу від Міндіча і власного крадійства, вирішив спровокувати міжнародний скандал. І тепер ця потвора, тихетько о потирає рученятамі хіхікає- чубтесь холопи , тепер ЗАХИЩАЙТЕ мене від наклєпів на історичну пам'ять України...
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12.06.2026 17:40 Ответить
Пані, невже ви вірите у те що він з своїм квартальним досвідом міг захєрачити багаторівневу комбінацію достойну Макіавелі?
Не смішіть нас тут...
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12.06.2026 17:44 Ответить
А вашому недоум..у Вовє, нічого робити і не потрібно. Воно істерило і сучило ноженятами, а чєлядь, бігала і пропонувала варіанти. От потвора Литвин і придумав. Щоб пепеключилась увага на міжнародний рівень, з розкрадань Зеленьським бюджету. Так що ваш Клоун ніякої ітелектуальної роботи не виконував. ..
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12.06.2026 18:00 Ответить
Пані не треба бризкати на мене слиною.
Якщо ви пишете до мене «А вашому недоум..у Вовє» то виходить ви не українка. Оскільки, як би ми негативно не ставились, він наш. Ну от дісталося таке. І судити його нам.
Тому і не лізьте з порадами.
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12.06.2026 18:08 Ответить
Порадь полякам папі пожалітись.
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12.06.2026 17:57 Ответить
Порадь, ніхто не буде проти. Є куди " радити"?
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12.06.2026 18:02 Ответить
Факт, що цю кризу спровокував особисто Вова ********* зі шкурною метою відвести від себе інформаційний негатив, зв'язаний з гучними аферами своєї шобли не визиває сумнівів.
Але польський тиск на Україну з приводу дій УПА і Волинської трагедії почався не сьогодні і не вчора. І все рівно на нього доведеться реагувати. А матеріалів для цього більш , ніж достатньо, бо у поляків самих руки по локоть в українській крові. От чому б в гімн України не ввести рядки про Богдана Хмельницького, адже в гімні Польщі є згадка про садиста і ката українського народу Стефана Чарнецького, якого справедливо наздогнала українська куля?
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12.06.2026 17:53 Ответить
«Не рухайтесь. Гора не рухається.» © Такеда Шінґен (двійник)
к/ф Тінь воїна, реж. Акіра Куросава, 1980р.
Рекомендую панству переглянути саме для таких випадків.
А воняти від сусідіві ще буде багато. І не раз. Такий вже у них комплекс меншовартості перед нами.
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12.06.2026 18:04 Ответить
Мразі!!!
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12.06.2026 17:21 Ответить
Ляхи -довбані шовіністи! Ті що до влади дорвалися то точно.Незважаючи на обгортку ЄС
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12.06.2026 17:47 Ответить
Забули хто їх ділив три рази і ліквідувати як державу намагався?
Даю підказку-Бандера!
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12.06.2026 17:49 Ответить
А наш хряк Сибіга окрім вилизування дупи зєлі чимось займається?
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12.06.2026 17:22 Ответить
Так це його основна справа. Заради цього він і отримує з/п.
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12.06.2026 17:37 Ответить
Керівництву нацистського концтабору, де сидів Бандера, пишить...
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12.06.2026 17:23 Ответить
Так він спочатку сидів у польській "Березі Картузькій".В нацистський "Освєнцим" (який теж на територіі Польщі) його посадили щойно німці зайняли Жеч Посполиту.А Волинь то була парафія іншого крила ОУН - мельниківського...Якого чомусь не згадують...
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12.06.2026 17:40 Ответить
Нажаль скандал, спрвокований негідником Зє, буде продовжуватися і може закінчитися новим блокування кордонів, проблеми із транзитом вантажів у то му числі і зброї. І нормального виходу із цього скандалу, що діє на руку Зеленьському, тепер не існує..
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12.06.2026 17:43 Ответить
А для вас Навроцький і його тусовка - розумні і порядні люди? Навроцький схиблений на історії, яку він схоже колись зазубрив, але не зрозумів, що таке історія, наскільки вона суб'єктивна і не може називатися наукою (science), тому що залежить від місця, країни і тих, хто її і як трактує. Цікаво, я яка ваша думка про тих, хто виборював незалежність України? Як вчили за совка, що "бЕндерівці" - це "вороги"?
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12.06.2026 18:13 Ответить
Народ Польщі присвоїв орден. При чому тут навроцький? Хоче відібрати хай ганьбиться до кінця.
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12.06.2026 17:24 Ответить
А скоро і рольники за ********** бабло підтягнуться...
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12.06.2026 17:25 Ответить
Підорахам вже поскаржились? Ті вас зрозуміють краще за всіх.
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12.06.2026 17:27 Ответить
А чму вони не скаржаться на Рашастан за пам'ятники Суворову, якого називають Кат Польщі, бо відомий тим, що дуже жорстоко придушував польське повстання 1794 року?
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12.06.2026 17:27 Ответить
А давайте піднімати питання захисту українців в Угорщині, Полщі та інших країнах. Давайте говорити про радянську окупацію Східної Європи, щоб оцих посипак путніських, замаскованих під націоналістів, вивести на чисту воду. Чого українська влада постійно виправдовується, ніби українці всім завинили і всім якогось лиха наробили. Ізраїль ні перед ким не плазує. Навіщо така Європа?
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12.06.2026 17:27 Ответить
"У Навроцького заявили, що скаржаться міжнародним партнерам на Україну через УПА і Бандеру"
А Туск ображається й не розуміє, чого це Польшу не залучають до держав які обговорюють як закінчити війну в Україні. Мабуть полякам треа визначитись що їм важливіше, вирішувати історичні питання чи сьогоденнішні.
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12.06.2026 17:31 Ответить
Як вони втомили.І це не з УПА почалося,памятаєте блокаду 7 місяців кордону через зерно? Їм все українське не довподоби.
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12.06.2026 17:32 Ответить
Нещодавно вишибала з польського борделю на прізвище навроцький замінив угорського прем'єра орбана вітю. Чули цю новину?
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12.06.2026 17:33 Ответить
бандерівці потрібні європі як ніколи в війні з кацапами-тому в європі поляків пошльют туди куди й карабль масква
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12.06.2026 17:35 Ответить
Стукачі
а воні не розказують міжнароднім партнерам як армія польська разом з радянськими військами НИЩІЛИ українську армію на Волині , як землі їм сталин ЕТНІЧНІ УКРАЇНСЬКІ ВІДДАВ , як вони переселили українців з тих земель у Карпати та на західні землі Польщі, що сталин відібрав у німців і віддав Польщі

відно хорошо їх морди у сметані замазані
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12.06.2026 17:37 Ответить
Та коли ж вгомонитеся,тварюки прокляті? Ну що за скоти.
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12.06.2026 17:38 Ответить
Це ти твому Зеленьському кажи, що і спрвокував цей конфлікт, переключивши увагу із власного крадійства на міжнародні відносини..
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12.06.2026 17:45 Ответить
Яке ще таке крадійство? Ці руки нічого не крали!

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12.06.2026 17:50 Ответить
Ці руки і на піаніно не грали...
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12.06.2026 18:12 Ответить
Йди на хер,дурепа.
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12.06.2026 18:13 Ответить
В деяких випадках не треба протистоять дурню, який черпає бруд, з ковбані, і жбурляє в тебе... Варто трішки почекать, коли він втратить рівновагу, і з розмаху ляпнеться в ту ковбаню, пикою...
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12.06.2026 17:39 Ответить
Надійшов розширений транш з кремля у Варшаву...
Варшава, оголошуй Києву війну!
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12.06.2026 17:44 Ответить
який сором і дрібʼязок ******* !!!!
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12.06.2026 17:49 Ответить
В поляків терпіння не безмежне.....А в бойових підрозділах ЗСУ терпіння безмежне?
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12.06.2026 18:00 Ответить
Цікаво, в чому це всі домахадись до України. Мадяри зі своїми нацменшинами в 10% хочуть прямо чуть не автономію, пшеки лізуть в історію, при цьому забуваючи як самі знущались з українців. Про кацапів мовчу.
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12.06.2026 18:04 Ответить
Поскаржтеся поляки на свою армію Крайову та операцію Вісла.
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12.06.2026 18:07 Ответить
Загони АК здійснювали каральні операції та етнічні чистки. Жертвами ставали цілі українські села, де гинули тисячі мирних жителів, включаючи жінок і дітей.Найбільші трагедії: Одним із наймасовіших злочинів АК стало знищення українського села Сагринь (на Холмщині) 10 березня 1944 року, де було вбито від 800 до понад 1200 українців. Відомі також масові вбивства у селах Павлокома (загинуло 366 українців) та Завадка Морохівська. Операція у Львові: Під час операції «Буря» наприкінці липня 1944 року бійці Армії Крайової без суду і слідства розстрілювали українців у визволеному від нацистів Львові.
За оцінками істориків, внаслідок операцій польського підпілля (включно з АК та іншими формуваннями) загинуло від 12 до 20 тисяч українців.
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12.06.2026 18:15 Ответить
Поскаржиться партнерам на УПА і Бандеру. Це - до лікаря. Але, він тільки виглядає таким пришелепкуватим. У нього, як і у Зеленського доволі прагматичні цілі. І вони не в інтересах ані поляків, ані українців.
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12.06.2026 18:10 Ответить
Геноцид проти окупантів на окупованій окупантами території - нове слово у психіатрії.
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12.06.2026 18:17 Ответить
 
 