У Навроцкого заявили, что жалуются международным партнерам на Украину из-за УПА и Бандеры

В администрации президента Польши Кароля Навроцкого признали, что проводят масштабную международную кампанию, чтобы объяснить иностранным партнерам "негативное" влияние решений президента Украины Владимира Зеленского на польско-украинские отношения.

Об этом в эфире телеканала TV Republika заявил официальный представитель польского президента Рафал Лешкевич, сообщает Цензор.НЕТ.

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Жалоба на международном уровне

Пресс-секретарь польского лидера Рафал Лешкевич подтвердил, что Варшава больше не ограничивается кулуарными претензиями к Киеву. Сейчас польские дипломаты и чиновники активно используют международные площадки для критики украинского руководства.

По его словам, перенос дискуссии на мировую арену имеет важное "образовательное измерение", поскольку иностранцы якобы должны понять логику польского возмущения.

"Мы постоянно говорим об УПА, говорим об этом не только в Польше. Мы переносим эту дискуссию также на международный форум, который должен понять, почему это решение президента Украины так негативно влияет на польско-украинские отношения. Не только в символическом, но и в политическом, социальном измерении", – пояснил он.

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Время на размышления истекает

Польская сторона продолжает настаивать на том, что Владимир Зеленский обязан лично отменить указ о присвоении одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почетного наименования в честь Героев УПА. Лешкевич подчеркнул, что Варшава демонстрирует терпение, но оно не безгранично.

"Еще немного подождем, изменит ли президент Зеленский свое решение. Дипломатия руководствуется принципами взаимности, поэтому здесь это решение должно встретить жесткую реакцию президента Кароля Навроцкого", – добавил он.

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Скандал с подразделением имени Героев УПА

Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "поощрении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

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